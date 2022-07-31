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Абаскаль: «РПЛ удивляет все больше и больше»

31 июля 2022, 22:20
5

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уровне РПЛ после победы над «Оренбургом» (4:1) в 3-м туре.

– Обращаете ли вы внимание на реализацию моментов, которая сегодня была не лучшей?

– Действительно мы должны реализовывать моменты с большей решительностью. Когда надо «закрыть» матч, нужно делать это уверенно. Чем больше я вижу матч РПЛ в эти дни, тем больше положительно удивляюсь: каждая команда цепляется за очки, каждый бьется с каждым, много сенсаций. Лига меня положительно удивляет.

Нам нужно иметь больше спортивной злости, нужно быть более циничными перед воротами. Да, по ходу матчей бывают разные ситуации, все бывает, но нам надо работать над тем, чтобы контролировать игру с 1 по 90 минуты.

  • Абаскаль возглавил команду летом.
  • «Спартак» поднялся на 2-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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derrik2000
1659295661
"Нам нужно иметь больше спортивной злости, нужно быть более циничными перед воротами. Да, по ходу матчей бывают разные ситуации, все бывает, но нам надо работать над тем, чтобы контролировать игру с 1 по 90 минуты." Вот! Именно ЭТО и должны делать игрочишки Спартака в каждом матче!!!
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JTherry
1659295860
"нужно быть более циничными перед воротами..." ...вот то самое нужное слово - именно, циничными и хладнокровными в завершении атаки...) Пруцев, Хлусевич и Николсон сегодня просто пожалели "газовых"... "закрывать" матчи надо увереннее..!
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Lesnik 60
1659322255
Вот!!! Думал, ну где я слышал об этом же? А про реализацию моментов ещё братья Старостины говорили.
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