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    Абаскаль: «РПЛ удивляет все больше и больше»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уровне РПЛ после победы над «Оренбургом» (4:1) в 3-м туре.

    – Обращаете ли вы внимание на реализацию моментов, которая сегодня была не лучшей?

    – Действительно мы должны реализовывать моменты с большей решительностью. Когда надо «закрыть» матч, нужно делать это уверенно. Чем больше я вижу матч РПЛ в эти дни, тем больше положительно удивляюсь: каждая команда цепляется за очки, каждый бьется с каждым, много сенсаций. Лига меня положительно удивляет.

    Нам нужно иметь больше спортивной злости, нужно быть более циничными перед воротами. Да, по ходу матчей бывают разные ситуации, все бывает, но нам надо работать над тем, чтобы контролировать игру с 1 по 90 минуты.

    • Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» поднялся на 2-е место в РПЛ.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24319

      JTherry 1 час назад

      "нужно быть более циничными перед воротами..."
      ...вот то самое нужное слово - именно, циничными и хладнокровными в завершении атаки...) Пруцев, Хлусевич и Николсон сегодня просто пожалели "газовых"... "закрывать" матчи надо увереннее..!

      3
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      Рейтинг: +32395

      VVM1964 > JTherry 59 минут назад

      Я бы еще Промеса и Соболева добавил, не взирая на забитые мячи и вообще конечно сегодня сильно транжирили моментами, всё конечно забивать не возможно, но процент реализации настораживает.

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      Рейтинг: +24319

      JTherry > VVM1964 33 минуты назад

      обоим не хватило хладнокровия при завершении, и Промес и Соболев били практически в Гошева, во время игры в голове - лишь бы успеть ударить по мячу посильнее, а надо - поточнее...) возможно, если бы не забили в первом тайме, то били бы во втором - точнее... важна не эффектность (хоть играли красиво), а эффективность (забивать можно и нужно было больше)...

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      Рейтинг: +19529

      derrik2000 1 час назад

      "Нам нужно иметь больше спортивной злости, нужно быть более циничными перед воротами. Да, по ходу матчей бывают разные ситуации, все бывает, но нам надо работать над тем, чтобы контролировать игру с 1 по 90 минуты."

      Вот!
      Именно ЭТО и должны делать игрочишки Спартака в каждом матче!!!

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