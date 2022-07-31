Абаскаль: «РПЛ удивляет все больше и больше»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уровне РПЛ после победы над «Оренбургом» (4:1) в 3-м туре.

– Обращаете ли вы внимание на реализацию моментов, которая сегодня была не лучшей?

– Действительно мы должны реализовывать моменты с большей решительностью. Когда надо «закрыть» матч, нужно делать это уверенно. Чем больше я вижу матч РПЛ в эти дни, тем больше положительно удивляюсь: каждая команда цепляется за очки, каждый бьется с каждым, много сенсаций. Лига меня положительно удивляет.

Нам нужно иметь больше спортивной злости, нужно быть более циничными перед воротами. Да, по ходу матчей бывают разные ситуации, все бывает, но нам надо работать над тем, чтобы контролировать игру с 1 по 90 минуты.