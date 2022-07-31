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    «Я сказал такую чушь...» Соболев – о резком ответе журналисту после игры с «Краснодаром»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (4:1).

    • Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
    • ЭСК признала, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.
    • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

    «Это не дерзко. Я просто немножко растерялся, начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь.

    Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Был вопрос… Я думал, как не сказать лишнего. В итоге вот что получилось», – сказал Соболев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23073

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Санёк, "чтобы было прикольно" - это не для тебя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2067

      kvm 1 час назад

      встретились 2 тупицы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1849

      nominum 1 час назад

      Дурацкий вопрос от журналиста - тупой ответ футболиста.

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