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  • «Я сказал такую чушь...» Соболев – о резком ответе журналисту после игры с «Краснодаром»

«Я сказал такую чушь...» Соболев – о резком ответе журналисту после игры с «Краснодаром»

31 июля 2022, 22:14
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (4:1).

  • Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
  • ЭСК признала, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.
  • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

«Это не дерзко. Я просто немножко растерялся, начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь.

Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Был вопрос… Я думал, как не сказать лишнего. В итоге вот что получилось», – сказал Соболев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
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nominum
1659295310
Дурацкий вопрос от журналиста - тупой ответ футболиста.
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kvm
1659296198
встретились 2 тупицы
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DOCTOR PENALTY
1659296493
Санёк, "чтобы было прикольно" - это не для тебя.
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Фердя
1659329649
Журналист дебил и провокатор, хайпонуть решил!
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СвинкаСправедливости
1659331874
Любой на его месте в лучшем случае ушёл бы в растерянности. Когда Кордоба бил Селихова в ахил, а потом кричал на арбитра , выпрашивая жёлтую, ему вообще ни одной карты не показали. Почему Соболев должен беспокоиться о таких вещах тогда?
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