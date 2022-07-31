«Я сказал такую чушь...» Соболев – о резком ответе журналисту после игры с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (4:1).

Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.

ЭСК признала, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.

К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

«Это не дерзко. Я просто немножко растерялся, начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь.

Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Был вопрос… Я думал, как не сказать лишнего. В итоге вот что получилось», – сказал Соболев.