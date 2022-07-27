«Я честный футболист. А вы честный журналист?» Соболев разозлился из-за вопроса о неудалении в игре с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (1:4).

Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.

ЭСК признал, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.

К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

– Вы честный футболист?

– Ну да.

– Почему тогда вы не сказали судье, чтобы он вас удалил?

– За что?

– За удар локтем.

– А вы честный журналист?

– Да.

– Тогда почему у вас такие провокационные вопросы?

– Обычные.

– Следующий. С вами я не буду общаться.