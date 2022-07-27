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  • «Я честный футболист. А вы честный журналист?» Соболев разозлился из-за вопроса о неудалении в игре с «Краснодаром»

«Я честный футболист. А вы честный журналист?» Соболев разозлился из-за вопроса о неудалении в игре с «Краснодаром»

27 июля 2022, 21:25
24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (1:4).

  • Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
  • ЭСК признал, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.
  • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

– Вы честный футболист?

– Ну да.

– Почему тогда вы не сказали судье, чтобы он вас удалил?

– За что?

– За удар локтем.

– А вы честный журналист?

– Да.

– Тогда почему у вас такие провокационные вопросы?

– Обычные.

– Следующий. С вами я не буду общаться.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (24)
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Batyga
1658946645
Одним словом - Дельфин
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ilichkadr
1658946779
У обоих интеллект явно не изуродованный. Каков вопрос, таков и ответ. Занавес...
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dim29
1658947270
Саше надо меньше о себе читать,видно что журналист или кто он там,спецом у него это спрашивал,зная что он так отреагирует,вдох-выдох Саш,не видись на правокации,а то не ровен час как Эрик Кантона кому-ту влупишь,и попрошаешься с карьерой.
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mutabor0992
1658947404
Ути пути!Какие мы обидчивые.p.s.Долбо...Идиот!Ну просто промолчи.Зачем гнать пургу?
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JTherry
1658950278
"честного журналиста" из коммент.шоу, за такие провокационные вопросы, в лучшем для него случае, надо было на*уй послать... жаль, Саше нельзя реагировать подобным образом... у бомжей интервью с подобными вопросами пусть берет...)
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aaaaahhhh
1658950846
Помятуя вопрос можно спросить, а кто из вас помнит хоть одного футболиста который попросил бы себя удалить?:)))
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CSKA471
1658953076
Да этот «журналист» тот еще
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JTherry
1658955001
а куда засунули свои языки эти "честные журналисты", когда появился знаменитый видос рукаку..?) сидели и ждали указаний от Алешеньки, чтобы жидко не обосраться перед начальником газпрём-медиа... а потом закатили концерт на двух каналах в честь столь же "честной" дрочки...
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Томик
1658974641
Честный вратарь за удар сзади шипами по ноге и то не попросил. А вообще это не должно называться журналистом.
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saf05
1658982931
С такими игроками Спартак выше десятого не поднимется
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