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    «Я честный футболист. А вы честный журналист?» Соболев разозлился из-за вопроса о неудалении в игре с «Краснодаром»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (1:4).

    • Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
    • ЭСК признал, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.
    • К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.

    – Вы честный футболист?

    – Ну да.

    – Почему тогда вы не сказали судье, чтобы он вас удалил?

    – За что?

    – За удар локтем.

    – А вы честный журналист?

    – Да.

    – Тогда почему у вас такие провокационные вопросы?

    – Обычные.

    – Следующий. С вами я не буду общаться.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    27.07.2022 21:25
    Комментарии27
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      Рейтинг: +24161

      JTherry 17 минут назад

      а куда засунули свои языки эти "честные журналисты", когда появился знаменитый видос рукаку..?) сидели и ждали указаний от Алешеньки, чтобы жидко не обосраться перед начальником газпрём-медиа... а потом закатили концерт на двух каналах в честь столь же "честной" дрочки...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20016

      Аvenger 49 минут назад

      – Вы честный футболист?
      Сначала Ну, потом Да
      – Ну да.
      Явный признак ВРАНЬЯ!!

      0
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      Рейтинг: +2259

      CSKA471 49 минут назад

      Да этот «журналист» тот еще

      1
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      Рейтинг: +17

      SergioOr 1 час назад

      Он спорт.актёр!

      0
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      Рейтинг: +5359

      TOMSON 1 час назад

      А фамилия и имя у этого журналиста есть?

      0
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      Рейтинг: +24161

      JTherry > TOMSON 55 минут назад

      Антон Ананисимов с коммент.биги - "честнейший в мире" п****...

      1
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      Рейтинг: +3353

      aaaaahhhh 1 час назад

      Помятуя вопрос можно спросить, а кто из вас помнит хоть одного футболиста который попросил бы себя удалить?:)))

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      Рейтинг: +16538

      Cleaner 1 час назад

      Соболев - ЧЕСТНЫЙ футболист?????? Заявляя ТАКОЕ, он еще и ИЗДЕВАЕТСЯ над болельщиками. Совсем у игрунишки крышу от БАБЛА снесло!!!...(((

      1
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      Рейтинг: +24161

      JTherry 1 час назад

      "честного журналиста" из коммент.шоу, за такие провокационные вопросы, в лучшем для него случае, надо было на*уй послать... жаль, Саше нельзя реагировать подобным образом... у бомжей интервью с подобными вопросами пусть берет...)

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      Рейтинг: +15640

      Barmaleushka 1 час назад

      Честный дельфин - фсёморезнает .

      1
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      Рейтинг: +527

      Zenit40k 1 час назад

      Видно сразу , Соболев знает что его должны были удалять ,поэтому так и реагирует
      Стыдно за тебя Александр

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      Рейтинг: -290

      vsespartak01 > Zenit40k 1 час назад

      ВОТ ЧТО НЕ БОЛЕЛА ИЗ ЗЕНИТА ОТВЕТ ОДИН :ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ИЛИ СПАРТАК ИЛИ КТО ТО ИЗ НАШЕЙ КОМАНДЫ!

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      Рейтинг: -290

      vsespartak01 > Zenit40k 1 час назад

      РАНЬШЕ БЫЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ И ФАНАТЫ ЗЕНИТА!СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВО ПОЛНЫЕ НОЛИ!СЛАВА ПОРТИТ!

      1
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      Рейтинг: +16538

      Cleaner > Zenit40k 1 час назад

      Соболев говорит, а стыдно ЗА ВЕСЬ СПАРТАК. Что, в клубе некому его заткнуть?..(

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      Рейтинг: +18422

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Вот читаю твои комментарии и помимо Зенита, стыдно становится еще и за ЦСКА - что у них ТАКИЕ болельщики !!! (((

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      Рейтинг: +24161

      JTherry > Persona_non_Grata 1 час назад

      бомбит словесным поносом "честного" клизмера...)

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