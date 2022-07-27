«Я честный футболист. А вы честный журналист?» Соболев разозлился из-за вопроса о неудалении в игре с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разозлился на журналиста ютуб-канал «Коммент.Шоу» из-за вопроса о том, что его должны были удалять в первом тайме матча с «Краснодаром» (1:4).
- Соболев ударил Вячеслава Литвинова локтем. Затем он показал оскорбительные жесты в адрес Джона Кордобы.
- ЭСК признал, что Соболев должен был получить желтую карточку за оба эпизода.
- К тому моменту форвард «Спартака» уже имел желтую карточку.
– Вы честный футболист?
– Ну да.
– Почему тогда вы не сказали судье, чтобы он вас удалил?
– За что?
– За удар локтем.
– А вы честный журналист?
– Да.
– Тогда почему у вас такие провокационные вопросы?
– Обычные.
– Следующий. С вами я не буду общаться.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»