ЭСК объяснила, почему Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить

ЭСК РФС опубликовала отчет по второму туру. Комиссия признала, что судья встречи «Краснодар» – «Спартак» (1:4) Кирилл Левников ошибочно в первом тайме не удалил форварда гостей Александра Соболева.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.

В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения», – аргументировала ЭСК.