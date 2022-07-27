Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК объяснила, почему Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить

ЭСК объяснила, почему Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить

27 июля 2022, 13:47
16

ЭСК РФС опубликовала отчет по второму туру. Комиссия признала, что судья встречи «Краснодар» – «Спартак» (1:4) Кирилл Левников ошибочно в первом тайме не удалил форварда гостей Александра Соболева.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.

В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения», – аргументировала ЭСК.

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 3
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России 3
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр Левников Кирилл
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1658919195
Без лавочкина, безбородова, левникова,кукулякина и прочей нечести у спартака с Краснодаром получается не очень хорошо! Почти все матчи выигранные спартаком с помощью этих или им подобных граждан.
Ответить
Январь 59
1658919567
Если Соболева нужно было удалять, значит игра пошла бы по другому сценарию. Значит не бы до бы углового где грок Спартака сыграл рукой отыгрывая мяч под удар Зобнина. Значит Судья вмешался в итоговый счет матча. Значит победу Спартака отменить и засчитать техническое поражение.
Ответить
NewLife
1658922470
ахахахахахаа))) абракадабра. Опять безрассудные действия - это их любимый конек, когда сказать нечего, с успехом применялся этими пердунами против Жиго.
Ответить
Bozigit
1658923539
топорный игрок. Такое же мышление
Ответить
Fusballer
1658923576
А бутсой по ноге - естественная реакция?)))
Ответить
dim29
1658925802
Ни чего нового,игроки уже начали отрабатывать прыжок под мышку,ноу хау млять.ЭСК у нас выше всяких похвал,им надо свои методички по всему миру рассылать,это уже даже не смешно.
Ответить
НикКин
1658926055
Удалить и на пару матчей от футбола отстранить
Ответить
АЛЕКС 58
1658929031
Как там перед игрой Мотю расхваливали...Лучший в лиге! Нос задрал,получи 4 плюхи!Пора быкам в ФНЛ.
Ответить
ААМ
1658932674
Что скажут на это почитатели СПАМа и его плакальщики
Ответить
Alex Flash
1658941632
Есть еще предложение: во время углового игроки занимают свободное положение не касаясь друг друга. После подачи играют, не сходя с места. Ни какой борьбы,ни толчков, ни театрального засовывания эбблла подмышку соседу.После первого удара можно двигаться и продолжать игру. Будет пантомима ,а не футбол
Ответить
Главные новости
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
1
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
3
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
3
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
4
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
2
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+