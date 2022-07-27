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    ЭСК объяснила, почему Соболева в матче с «Краснодаром» нужно было удалить

    ЭСК РФС опубликовала отчет по второму туру. Комиссия признала, что судья встречи «Краснодар» – «Спартак» (1:4) Кирилл Левников ошибочно в первом тайме не удалил форварда гостей Александра Соболева.

    «Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, данный игрок при вступлении в единоборство с игроком обороняющейся команды «Краснодар» №84 Вячеславом Литвиновым за верховой мяч, при выборе позиции перед выпрыгиванием вверх в направлении мяча совершил неестественное движение локтем, приведшее к контакту в область лица соперника, не думая о его безопасности. Действия игрока команды «Спартак», по мнению большинства членов комиссии, должны расцениваться как безрассудные и судья должен был вынести данному игроку предупреждение.

    В свою очередь, комиссия также отмечает, что дальнейшие действия Александра Соболева в отношении игрока «Краснодара» №9 Джона Кордобы после удара по воротам в виде демонстрации близко к лицу соперника провокационного жеста, принижающего его достоинство, которые могли привести к ответной реакции игрока и возникновению массовой конфронтации между игроками, также являются неспортивным поведением и требует вынесения предупреждения», – аргументировала ЭСК.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14587

      Fusballer 4 минуты назад

      А бутсой по ноге - естественная реакция?)))

      0
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      Рейтинг: +1884

      Bozigit 5 минут назад

      топорный игрок. Такое же мышление

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      Рейтинг: +15014

      NewLife 22 минуты назад

      ахахахахахаа))) абракадабра. Опять безрассудные действия - это их любимый конек, когда сказать нечего, с успехом применялся этими пердунами против Жиго.

      2
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      Рейтинг: +2224

      Январь 59 1 час назад

      Если Соболева нужно было удалять, значит игра пошла бы по другому сценарию. Значит не бы до бы углового где грок Спартака сыграл рукой отыгрывая мяч под удар Зобнина. Значит Судья вмешался в итоговый счет матча. Значит победу Спартака отменить и засчитать техническое поражение.

      3
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      Рейтинг: +18390

      Persona_non_Grata > Январь 59 38 минут назад

      Если бы, если бы - если бы удалили Соболева, Спартак бы обозлился и вынес Краснодар 5 : 0 ( как вариант ), ну а на счет отмены победы - то надо отменить результаты почти всех чемпионатов, ну а последних точно !!! Только весной не в пользу Спартака в ТРЕХ ПОДРЯД матчах были совершены три " результативные " ошибки и это признано даже "недружественным" нам ЭСК !!!

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      Рейтинг: +24131

      JTherry > Persona_non_Grata 28 минут назад

      охота тебе спорить с этими колхозниками..? пусть картошку сажают в самом красивом парке рядом со стадионом, болеть за свою команду им придется в ФНЛ...)

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      Рейтинг: +29

      эд100 > Январь 59 6 минут назад

      ты сам то понял, что написал? значит..., значит..., значит.... какой другой сценарий? сценарии не на поле пишут. на поле их переписывают. А работа бедолаг из ЭСК подбить бабки после игры, это же адский труд, каждый раз выдумывать новые "аргументы", и взглянуть на старое, новым, невиданным до селя взглядом...

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      Рейтинг: +2446

      Krasnodar 123 1 час назад

      Без лавочкина, безбородова, левникова,кукулякина и прочей нечести у спартака с Краснодаром получается не очень хорошо! Почти все матчи выигранные спартаком с помощью этих или им подобных граждан.

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