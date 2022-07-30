«Скоро все решится». Агент Ваноли – о возвращении тренера к работе

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал будущее итальянца.
«Ваноли отдохнул и уже готов снова браться за дело. Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьезной большой команде.
Это будет клуб Серии А? Да, такая вероятность есть. Скоро все решится», – сказал агент.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Новым тренером спартаковцев стал Гильермо Абаскаль.
Источник: «Спорт-Экспресс»