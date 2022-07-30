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    «Скоро все решится». Агент Ваноли – о возвращении тренера к работе

    Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал будущее итальянца.

    «Ваноли отдохнул и уже готов снова браться за дело. Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьезной большой команде.

    Это будет клуб Серии А? Да, такая вероятность есть. Скоро все решится», – сказал агент.

    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
    • Новым тренером спартаковцев стал Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:00
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5014

      ySS 1 час назад

      Серия А?? Это он мощно задвинул)

      0
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      Рейтинг: +1744

      lek! 1 час назад

      О каком большом клубе он говорит ? Сперва чего нибудь с середниками пусть добьётся .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1744

      lek! > lek! 1 час назад

      Середняками

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      Рейтинг: +11247

      Алексей З 1 час назад

      Удачи !

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