Нобоа оценил старт сезона для «Сочи». Игрок может покинуть клуб

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал старт сезона для команды. У нее победа над «Торпедо» и крупное поражение от ЦСКА.

«Думаю, что начало этого сезона пока хорошее для нас. Три очка из шести — нормальный результат, я считаю. У нас сразу же было две игры в гостях, одну мы выиграли, другую проиграли. Ничего страшного не произошло. Идем дальше и смотрим только вперед!» – сказал эквадорец.