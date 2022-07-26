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    Нобоа оценил старт сезона для «Сочи». Игрок может покинуть клуб

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал старт сезона для команды. У нее победа над «Торпедо» и крупное поражение от ЦСКА.

    «Думаю, что начало этого сезона пока хорошее для нас. Три очка из шести — нормальный результат, я считаю. У нас сразу же было две игры в гостях, одну мы выиграли, другую проиграли. Ничего страшного не произошло. Идем дальше и смотрим только вперед!» – сказал эквадорец.

    • Нобоа может покинуть «Сочи».
    • Эквадорец был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ по версии РФС.
    • В минувшем сезоне Нобоа провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал столько же ассистов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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