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    Генич: «Нобоа покинет «Сочи» до конца трансферного окна. Возможно, он перейдет в ЦСКА»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что полузащитник Кристиан Нобоа покинет «Сочи» этим летом.

    «Думаю, Нобоа покинет «Сочи». Не знаю, прейдет ли он ЦСКА или куда-то еще. Судя по всему, вариантов у Кристиана немного. Несмотря на то, что он стал лучшим игроком прошлого сезона, «Зениту» он сейчас точно не нужен, потому что подписали новый контракт с Венделом.

    Возможно, он перейдет в ЦСКА. Федотов очень ценит его, и Нобоа относится к Владимиру Валентиновичу, как к старшему брату. До конца трансферного окна Кристиан покинет «Сочи», – сказал Генич.

    • Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ по версии РФС.
    • В минувшем сезоне Нобоа провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал столько же ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2571

      Радио1000шумеров 32 минуты назад

      Ага, верить Геничу. Матч с ЦСКА показал плохую форму Нобоа, да и возраст - 37 лет, куда уже...

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