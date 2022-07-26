Генич: «Нобоа покинет «Сочи» до конца трансферного окна. Возможно, он перейдет в ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что полузащитник Кристиан Нобоа покинет «Сочи» этим летом.

«Думаю, Нобоа покинет «Сочи». Не знаю, прейдет ли он ЦСКА или куда-то еще. Судя по всему, вариантов у Кристиана немного. Несмотря на то, что он стал лучшим игроком прошлого сезона, «Зениту» он сейчас точно не нужен, потому что подписали новый контракт с Венделом.

Возможно, он перейдет в ЦСКА. Федотов очень ценит его, и Нобоа относится к Владимиру Валентиновичу, как к старшему брату. До конца трансферного окна Кристиан покинет «Сочи», – сказал Генич.