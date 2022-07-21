Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после проигранного матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов против «Слована» (1:2).

«К сожалению, игра идет не всегда так, как хочется. Бог футбола иногда вмешивается в происходящее. За исключением пяти минут я могу быть доволен игрой, о чем свидетельствует статистика.

Этот матч сложился не очень хорошо, но мы уверены, что на следующей неделе ситуация изменится.

Всe, что мне нужно сделать, это как можно лучше подготовить команду к реваншу. У нас были потери, которыми «Слован» смог воспользоваться, и нам предстоит исправить положение», – сказал Черчесов.