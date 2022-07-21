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Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после проигранного матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов против «Слована» (1:2).

«К сожалению, игра идет не всегда так, как хочется. Бог футбола иногда вмешивается в происходящее. За исключением пяти минут я могу быть доволен игрой, о чем свидетельствует статистика.

Этот матч сложился не очень хорошо, но мы уверены, что на следующей неделе ситуация изменится.

Всe, что мне нужно сделать, это как можно лучше подготовить команду к реваншу. У нас были потери, которыми «Слован» смог воспользоваться, и нам предстоит исправить положение», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» дома побеждал «Слован» до 81-й минуты, но затем пропустил дважды.
  • Ответная встреча состоится 26 июля в Братиславе.

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Источник: Nemzeti Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3760

    Enter2006 1 час назад

    "Бог футбола" обидел "полевого командира".

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    Рейтинг: +25237

    vladimir-7 1 час назад

    Ну что же, посмотрим на твои способности как тренера Ференцвароша.

    0
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    Рейтинг: +55

    Александр.Т. 1 час назад

    Эх это будет фейл если не пройдут,Стаса отправят в отставку

    0
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    Рейтинг: +16443

    Cleaner > Александр.Т. 9 минут назад

    И чо?

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    Рейтинг: +13762

    Skull_Boy 1 час назад

    Все довольно просто ТЫ МЕШОК

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