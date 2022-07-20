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Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» Вайсса, ведя в счете к 81-й минуте

«Ференцварош» в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов уступил словацкому «Словану». Решающий мяч гости забили на 86-й минуте.

Команда Станислава Черчесова вела в счете к 81-й минуте. Гостей тренирует Владимир Вайсс, работавший в «Сатурне» из Раменского.

Ответный матч состоится в Братиславе через неделю.

Лига чемпионов. 2-й раунд. Первый матч

Ференцварош (Венгрия) – Слован (Братислава) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Захариассен, 70; 1:1 – Кашия, 81; 1:2 – Барсегян, 86.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру

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20.07.2022 22:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +102

    Теркчанин 22 минуты назад

    Оччень интересная новость,хоть за Черчеса порадуемся,хотя его команда и проиграла,сдается мне что без армянов сие событие не обошлось.

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    Рейтинг: +1864

    Bozigit 1 час назад

    Ни чего. Есть и ответная игра

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