Черданцев раскритиковал решение российских властей

Комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву не понравилось, что россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с почтой Gmail.

«А в чем смысл этой инициативы? Если я владелец сайта, то какая мне, как владельцу, разница, с какой почты регистрируется пользователь. А если он живет не в России и не имеет российской почты, а я например владелец сайта или сервиса, который оказывает какие-то консультационные или образовательные услуги? Онлайн библиотека, например. Мало ли из какой страны кто-то захочет читать по-русски? Это во-первых.

Во-вторых. А за чей счет предполагается до программирование? Это же само по себе не настроится. Новый тип регистрации требует программирования. А что делать тем, кто уже запустил сайты и не имеет штатного программиста? Тем более если речь идет о частном лице, владельце сайта или сервиса. Ни один аргумент о защите персональных данных и так далее не принимается, когда речь идет не о государственном интернет сервисе, а о частном.

Плохая инициатива, которая затруднит жизнь предпринимателям и сократит число пользователей особенно начинающим стартапам. Этот законопроект противоречит постоянно декларируемой государством необходимости поддержки отечественной IT индустрии. Очередная палка в колесо, это разве поддержка?» – написал Черданцев.