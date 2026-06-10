Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев раскритиковал решение российских властей

10 июня, 10:15
10

Комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву не понравилось, что россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с почтой Gmail.

«А в чем смысл этой инициативы? Если я владелец сайта, то какая мне, как владельцу, разница, с какой почты регистрируется пользователь. А если он живет не в России и не имеет российской почты, а я например владелец сайта или сервиса, который оказывает какие-то консультационные или образовательные услуги? Онлайн библиотека, например. Мало ли из какой страны кто-то захочет читать по-русски? Это во-первых.

Во-вторых. А за чей счет предполагается до программирование? Это же само по себе не настроится. Новый тип регистрации требует программирования. А что делать тем, кто уже запустил сайты и не имеет штатного программиста? Тем более если речь идет о частном лице, владельце сайта или сервиса. Ни один аргумент о защите персональных данных и так далее не принимается, когда речь идет не о государственном интернет сервисе, а о частном.

Плохая инициатива, которая затруднит жизнь предпринимателям и сократит число пользователей особенно начинающим стартапам. Этот законопроект противоречит постоянно декларируемой государством необходимости поддержки отечественной IT индустрии. Очередная палка в колесо, это разве поддержка?» – написал Черданцев.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 3
«Просто свинство»: Черданцев раскритиковал ФИФА за решение признать лучшим игроком ЧМ Родри 11
Черданцев: «Месси довел среднюю команду до финала» 11
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1781076239
Это была деза, но чердак тут как тут, спец по программированию 😄
Ответить
...уефан
1781078594
...не пойму пока, смешно мне или не смешно, и по какой именно причине...
Ответить
Император Бомжей
1781079739
Снять с эфиров матч ТВ, дать инагента!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781080761
Как закрутят депутаты, хоть стой, хоть падай. Лепят законы не думая, делая вид работы для народа. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1781081648
Черданцев и младовольтерьянцы.. Сомнительная схема. Но я больше верю Чёрду, чем этим новоявленным пекинесам.
Ответить
Foxitkuban
1781081732
По делу
Ответить
Good_win_ФКСМ
1781082348
забавно.... флагман отечественной одной из двух древнейших профессий и вдруг решил выступить против кормящих его власть имущих .... Чердак совсем уже перестал опохмеляться)))
Ответить
armenotolik
1781083319
Для тех, кто ставит на спорт. Найдите в Яндексе сервис прогнозов по фразе «золотой прогноз сервис». Работают с 2013 года. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы!
Ответить
rash1959
1781094513
завтра чердак заявит, что его "взломали", и это не его слова-мысли, и имея почту Gmail на войну я не хочу.
Ответить
Главные новости
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
1
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
1
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
1
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
8
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
Вчера, 17:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+