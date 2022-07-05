В «Зените» и «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Нобоа в петербургский клуб

Сегодня стало известно, что «Зенит» может вернуть полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в случае ухода Вендела.

В обоих клубах прокомментировали эту новость.

«Устная договоренность Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу. Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить...

У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать? Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату», – сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей», – отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.