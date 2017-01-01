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В «Зените» и «Сочи» отреагировали на информацию о возможном возвращении Нобоа в петербургский клуб

Сегодня стало известно, что «Зенит» может вернуть полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в случае ухода Вендела.

В обоих клубах прокомментировали эту новость.

«Устная договоренность Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу. Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить...

У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать? Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату», – сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей», – отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

  • Венделом интересуются «Фламенго», «Эвертон» и «Наполи».
  • 37-летний эквадорец выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
  • В прошлом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 29 матчах за «Сочи».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 17:25
Комментарии2
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    Рейтинг: +1318

    fakeid 1 час назад

    ну и всё. как обычно, сделали жёлтый вброс, хряки тут же прибежали визжать в про фарм. цель достигнута)

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    Рейтинг: +462

    шахта Заполярная > fakeid 50 минут назад

    Это дело бомжей, разбирайтесь в своей голубятне сами.

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