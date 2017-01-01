«Зенит» может вернуть 37-летнего Нобоа в случае ухода Вендела

«Зенит» рассматривает вариант с возвращением из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.

Это может произойти, если бразилец Вендел уйдет в другой клуб.

По информации «Чемпионата», петербургский клуб уже достиг предварительной договоренности с Нобоа.