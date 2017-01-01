«Зенит» может вернуть 37-летнего Нобоа в случае ухода Вендела

ясно, понятно)))))))))) не фарм клуб
«Зенит» рассматривает вариант с возвращением из «Сочи» полузащитника Кристиана Нобоа.
Это может произойти, если бразилец Вендел уйдет в другой клуб.
По информации «Чемпионата», петербургский клуб уже достиг предварительной договоренности с Нобоа.
- Венделом интересуются «Фламенго», «Эвертон» и «Наполи».
- 37-летний эквадорец выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.
- В прошлом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 29 матчах за «Сочи».
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