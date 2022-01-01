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Сагитов – Слуцкому: «Не надо говорить, что в «Рубине» нет воспитанников. Мы есть»

Воспитанник «Рубина» Артур Сагитов, выступающий за «Сатурн», обратился к главному тренеру казанского клуба Леониду Слуцкому.

– За мной не следят. По интервью Слуцкого понятно, что акцент был сделан на европейцах. На воспитанников надежды не было.

Слуцкий говорит, что у «Рубина» нет воспитанников, хотя в момент его прихода в клуб были Агапов, Микушин, Яковлев, Абдуллин и я, игравшие в ФНЛ, а также Степанов, который выступал в РПЛ – это же очень неплохой уровень для 20-летних игроков.

Но нам сразу дали понять, что нужно искать новые клубы.

– Как вы считаете, почему?

– Просто поменяли политику, вектор на иностранцев. Это сработало, потому что Слуцкий собрал команду перспективных легионеров, опытных россиян и в итоге смог занять четвeртое место – всe хорошо было. За что его ругать?

Просто не надо, говорить, что у «Рубина» нет воспитанников. Мы есть. Останься в команде Курбан Бекиевич Бердыев или Роман Сергеевич Шаронов, многие бы до сих пор играли в Казани.

  • «Рубин» вылетел в 1-ю лигу по итогам сезона РПЛ.
  • Казанцев не было во 2-м по силе дивизионе 20 лет.
  • Сезон стартует в июле.

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Источник: «Бизнес Online»

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Сегодня, 07:38
Комментарии4
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    Рейтинг: +9277

    САДЫЧОК 1 час назад

    Всё ясно -Слуцкий бабосы промотал на иностранцах !
    Это недотренер !

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    Рейтинг: +2833

    acor94 3 часа назад

    Ну и чем бы ты помог, если даже на уровне фнл2 не блистал. Естественно он говорит, что их нет, потому что их уровень ниже плинтуса и никто рассматривать не будет такой шлак.

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    Рейтинг: +9277

    САДЫЧОК > acor94 1 час назад

    А , чем Слуцкий с большим бюджетом и иностранцами , помог ?

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    Рейтинг: +2833

    acor94 > САДЫЧОК 58 минут назад

    Как минимум занял 5 место, в позапрошлом сезоне и вывел команду в лигу конференций

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