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«Стать одним из лучших бомбардиров в Германии». Агент Азмуна – о цели иранца

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о вероятности возвращения иранца в РПЛ.

– Есть ли шанс, что однажды Азмун вернется в Россию?

– Он провел отличное время в России. Отлично говорит по-русски. И его семья была там очень счастлива. В «Байере» один из его лучших друзей – вратарь Андрей Лунев.

Не знаю, вернется ли он в будущем в Премьер-лигу, но сейчас перед ним цель стать одним из лучших бомбардиров в Германии.

Но никто не знает, что может произойти в будущем.

  • В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Также в России форвард выступал за «Ростов» и «Рубин».
  • Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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