«Стать одним из лучших бомбардиров в Германии». Агент Азмуна – о цели иранца

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о вероятности возвращения иранца в РПЛ.
– Есть ли шанс, что однажды Азмун вернется в Россию?
– Он провел отличное время в России. Отлично говорит по-русски. И его семья была там очень счастлива. В «Байере» один из его лучших друзей – вратарь Андрей Лунев.
Не знаю, вернется ли он в будущем в Премьер-лигу, но сейчас перед ним цель стать одним из лучших бомбардиров в Германии.
Но никто не знает, что может произойти в будущем.
- В январе Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- Также в России форвард выступал за «Ростов» и «Рубин».
- Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: «РБ Спорт»