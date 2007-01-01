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В «Спартаке» не считают предательством уход Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, предал ли Паоло Ваноли московский клуб, покинув пост главного тренера.

«В понедельник после финала [Кубка России] была встреча с Ваноли, конкретного разговора не было. На следующее утро, когда он улетал в Италию, появились сомнения. И через три-четыре дня ситуация развернулась таким образом, что мне пришлось искать ему замену.

Возможно, Ваноли раньше проинформировал журналистов, а не клуб – я не знаю. Свою версию я сказал. А верить мне или нет – решать вам.

Предательство Ваноли? Не считаю, что можно так говорить. Это не тот случай. Ваноли остался до конца. Ни о каком предательстве мы говорить не можем.

Паоло до последней минуты думал только о команде. Мы постоянно были в контакте, общались до восьми раз в день. В плане профессионализма к нему не может быть никаких вопросов», – сказал Каттани.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +275

    Ollegator 38 минут назад

    Вот реально говорить не о чем) Ну ушел и ушёл) Из динамо тоже ушел, это тоже предательство?
    журналюги сами пытаются придумать инфо-повод, чтобы позже его обсасывать...

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