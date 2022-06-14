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В «Спартаке» не считают предательством уход Ваноли

14 июня 2022, 14:46
7

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, предал ли Паоло Ваноли московский клуб, покинув пост главного тренера.

«В понедельник после финала [Кубка России] была встреча с Ваноли, конкретного разговора не было. На следующее утро, когда он улетал в Италию, появились сомнения. И через три-четыре дня ситуация развернулась таким образом, что мне пришлось искать ему замену.

Возможно, Ваноли раньше проинформировал журналистов, а не клуб – я не знаю. Свою версию я сказал. А верить мне или нет – решать вам.

Предательство Ваноли? Не считаю, что можно так говорить. Это не тот случай. Ваноли остался до конца. Ни о каком предательстве мы говорить не можем.

Паоло до последней минуты думал только о команде. Мы постоянно были в контакте, общались до восьми раз в день. В плане профессионализма к нему не может быть никаких вопросов», – сказал Каттани.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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Ollegator
1655210182
Вот реально говорить не о чем) Ну ушел и ушёл) Из динамо тоже ушел, это тоже предательство? журналюги сами пытаются придумать инфо-повод, чтобы позже его обсасывать...
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alex1951
1655215629
Спартак образец того ,как меняют носки .....))) Теперь поменяли кошку на подножку......надолго ли..... И дело даже не в Спартаке ,а в тех ,кто ни хрена не понимает в футболе и пытается руководить....Как там было : У нас любая кухарка может руководить страной (намек ясен) Старостины бы в гробу перевернулись.Точка.
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paracetamol
1655219802
Предательство - это 10-е место в юбилейный год!
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