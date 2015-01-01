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Пять клубов интересуются форвардом «Сочи» Кассьеррой, один из них – «Зенит»

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, назвал клубы, которые хотят заполучить колумбийца.

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео.

Помимо питерцев хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», а также есть интерес от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», – сказал агент.

  • В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16891

    Garrincha58 1 минуту назад

    ему лучше остаться в Сочах

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    Рейтинг: +10

    tehdgs 11 минут назад

    Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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