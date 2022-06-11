Пять клубов интересуются форвардом «Сочи» Кассьеррой, один из них – «Зенит»

Никос Петропулос, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, назвал клубы, которые хотят заполучить колумбийца.

«Готов назвать клубы, которые интересуются Кассьеррой. В России это «Зенит». Этот вариант очень нравится Матео.

Помимо питерцев хорошие контракты предлагают «Ривер Плейт» и «Црвена Звезда», а также есть интерес от «Олимпиакоса» и «Фенербахче», – сказал агент.