Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Что здесь достойного? «Ростов» – 9-е место, «Динамо» – 3-е»

Вместе играли. И вот тебе на. Тогда нужно объективно все оценивать. До прихода Карпина Ростов боролся за выживание. В итоге оказался десятым. А Динамо по большому счету проиграла два финала. Сочи и Спартаку
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».
«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» – девятое-десятое место, Шварц – третье.
Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. «Динамо» может найти другого», – считает Мостовой.
- Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
- Он совмещает работу в клубе и сборной России.
- Тренер опроверг слухи о «Динамо», используя мат.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?