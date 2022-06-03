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  • Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Что здесь достойного? «Ростов» – 9-е место, «Динамо» – 3-е»

Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Что здесь достойного? «Ростов» – 9-е место, «Динамо» – 3-е»

3 июня 2022, 17:00
4

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» – девятое-десятое место, Шварц – третье.

Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. «Динамо» может найти другого», – считает Мостовой.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • Он совмещает работу в клубе и сборной России.
  • Тренер опроверг слухи о «Динамо», используя мат.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Беспонтий
1654266592
"Мальчишеское братство неразменно На тысячи житейских мелочей! И всякое бывает, Но дружба неизменно Становится с годами горячей." царь города виго не настоящий "Инда плакал царь Дадон" извините он *ондон
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SpartakMoskwa
1654267342
А почему он такой токсичный? Вечно негатив
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Bozigit
1654268411
Вместе играли. И вот тебе на. Тогда нужно объективно все оценивать. До прихода Карпина Ростов боролся за выживание. В итоге оказался десятым. А Динамо по большому счету проиграла два финала. Сочи и Спартаку
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