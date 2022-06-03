Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Что здесь достойного? «Ростов» – 9-е место, «Динамо» – 3-е»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» – девятое-десятое место, Шварц – третье.

Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. «Динамо» может найти другого», – считает Мостовой.

Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.

Он совмещает работу в клубе и сборной России.

Тренер опроверг слухи о «Динамо», используя мат.

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