Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Мостовой – о Карпине в «Динамо»: «Что здесь достойного? «Ростов» – 9-е место, «Динамо» – 3-е»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость, что Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

«Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? «Ростов» – девятое-десятое место, Шварц – третье.

Да, составы разные. «Ростов» в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. «Динамо» может найти другого», – считает Мостовой.

  • Карпин вернулся в «Ростов» 10 марта.
  • Он совмещает работу в клубе и сборной России.
  • Тренер опроверг слухи о «Динамо», используя мат.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Гаджиев: «Карпин – один из лучших тренеров на рынке» 1
Силкин: «Карпин не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо» 1
В «Динамо» не будет Карпина и Рыскина. На пост тренера есть несколько кандидатов 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:00
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1810

    Bozigit 8 минут назад

    Вместе играли. И вот тебе на. Тогда нужно объективно все оценивать. До прихода Карпина Ростов боролся за выживание. В итоге оказался десятым. А Динамо по большому счету проиграла два финала. Сочи и Спартаку

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +481

    SpartakMoskwa 26 минут назад

    А почему он такой токсичный? Вечно негатив

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2938

    Беспонтий 38 минут назад

    "Мальчишеское братство неразменно
    На тысячи житейских мелочей!
    И всякое бывает,
    Но дружба неизменно
    Становится с годами горячей."

    царь города виго не настоящий
    "Инда плакал царь Дадон"

    извините он *ондон


    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11