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«Полный ***»: Карпин выругался матом, комментируя новость о переговорах с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о возможном уходе в «Динамо».

«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря – это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски – полный ***!

Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», – заявил Карпин.

  • «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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