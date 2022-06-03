«Полный ***»: Карпин выругался матом, комментируя новость о переговорах с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о возможном уходе в «Динамо».
«Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря – это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски – полный ***!
Ни один человек в мире со мной по поводу «Динамо» не связывался», – заявил Карпин.
- «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «РБ Спорт»