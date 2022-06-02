Карпин готов возглавить «Динамо», если клуб также пригласит спортивного директора «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Динамо».
«Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в «Ростове», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»