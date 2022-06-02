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  • Карпин готов возглавить «Динамо», если клуб также пригласит спортивного директора «Ростова»

Карпин готов возглавить «Динамо», если клуб также пригласит спортивного директора «Ростова»

2 июня 2022, 23:25
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Динамо».

«Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в «Ростове», – сообщил источник «Чемпионата».

  • «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Карпин Валерий
Комментарии (4)
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житель СПб
1654203534
Интересно... Будет совмещать со сборной и Ростовым? Шучу, конечно, но несколько удивительно...
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ch6gs33fqbcw
1654206166
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neim
1654234990
Динамо конечно тренера ищет, но зачем им какой-то Рыскин, когда есть Бувач ?
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Plyash
1654243976
Карпин в Динамо?Давненько я не слышал подобной чуши...Валера умирать будет,но к ментам на дух не подойдёт.Счёты у него с ними давние,ещё из СССР тянутся.
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