Карпин готов возглавить «Динамо», если клуб также пригласит спортивного директора «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Динамо».

«Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в «Ростове», – сообщил источник «Чемпионата».

«Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?