BetBoom предложил РПЛ контракт на 7,2 миллиарда рублей за 4 года без титульного спонсорства

Букмекерская компания BetBoom предложила РПЛ спонсорский контракт на 7,2 миллиарда рублей в течение четырех лет, сообщает «РБ Бизнес».

«Мы предлагаем 7,2 миллиарда рублей за официальный пакет букмекера из тендера, не претендуя на титульное спонсорство, которое лига может допродать отдельно.

На титульное спонсорство есть большой спрос не только со стороны букмекерских компаний – раздельная продажа беттингового и титульного пакетов может значительно увеличить выручку РПЛ», – заявил представитель BetBoom.

Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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