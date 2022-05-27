«Фонбет» и РПЛ могут заключить контракт на 10,1 миллиарда рублей

Российская Премьер-лига обсуждает возможное сотрудничество с компанией «Фонбет».

Стороны ведут переговоры о заключении контракта на четыре года на общую сумму 10,1 миллиарда рублей.

«Фонбет» может стать новым беттинговым партнером РПЛ.

Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?