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«Фонбет» и РПЛ могут заключить контракт на 10,1 миллиарда рублей

Российская Премьер-лига обсуждает возможное сотрудничество с компанией «Фонбет».

Стороны ведут переговоры о заключении контракта на четыре года на общую сумму 10,1 миллиарда рублей.

«Фонбет» может стать новым беттинговым партнером РПЛ.

  • Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт РБК»

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