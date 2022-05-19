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  • «Лига ставок» аннулировала четырехлетний контракт с РПЛ на 15 миллиардов рублей

«Лига ставок» аннулировала четырехлетний контракт с РПЛ на 15 миллиардов рублей

19 мая 2022, 17:33
7

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила РПЛ о намерении отменить четырехлетний контракт, который должен был вступить в силу со следующего сезона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на букмекера.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

«Причина отмены контракта «лежит на поверхности. Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта в том числе.

В первую очередь это отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23, отъезд иностранных тренеров и игроков. Как следствие – уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ», – сообщили в пресс-службе «Лиги ставок».

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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portero
1652972164
Причина вой..на....
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Красногорск_Фан
1652975320
Ну и замечательно что эта гадость не будет рекламироваться не матчах и стадионах больше чем могла бы по контракту. Глядишь меньше подсядет на ставки, просрет все, разрушит семьи, совьет петлю удавку. И у нас спонсоров хватит. Своих.
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Artemka444
1652975749
Ну правильно Нечего делать этим конторкам у нас!!! Лучше бы норм футбол освещали!!!
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kostilio
1652984171
походу рпл скоро вообще прикроют))
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