«Лига ставок» аннулировала четырехлетний контракт с РПЛ на 15 миллиардов рублей

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила РПЛ о намерении отменить четырехлетний контракт, который должен был вступить в силу со следующего сезона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на букмекера.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

«Причина отмены контракта «лежит на поверхности. Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта в том числе.

В первую очередь это отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23, отъезд иностранных тренеров и игроков. Как следствие – уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ», – сообщили в пресс-службе «Лиги ставок».

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?