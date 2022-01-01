Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

«Лига ставок» аннулировала четырехлетний контракт с РПЛ на 15 миллиардов рублей

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила РПЛ о намерении отменить четырехлетний контракт, который должен был вступить в силу со следующего сезона, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на букмекера.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

«Причина отмены контракта «лежит на поверхности. Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта в том числе.

В первую очередь это отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23, отъезд иностранных тренеров и игроков. Как следствие – уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ», – сообщили в пресс-службе «Лиги ставок».

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет» 4
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. Суперкубок состоится 9 июля (Сергей Ильев)
Газзаев: «Если будет принят мораторий на вылет, то РПЛ опустится до уровня любительских команд» 4
Источник: «РБК Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:33
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +1192

    Artemka444 43 минуты назад

    Ну правильно
    Нечего делать этим конторкам у нас!!!
    Лучше бы норм футбол освещали!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4425

    Красногорск_Фан 50 минут назад

    Ну и замечательно что эта гадость не будет рекламироваться не матчах и стадионах больше чем могла бы по контракту. Глядишь меньше подсядет на ставки, просрет все, разрушит семьи, совьет петлю удавку. И у нас спонсоров хватит. Своих.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4425

    Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 48 минут назад

    Кстати гугл в помощь что ее владельцы заграничные компании. Разводят заразу игорную в России. Пусть идут лесом

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Причина вой..на....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11