«Лига ставок»: «Мы готовы к компромиссам и вариантам сотрудничества с РПЛ на других условиях»

«Лига ставок» сообщила о готовности остаться генеральным партнером РПЛ в случае изменения условий контракта.
«Лига Ставок» – первая букмекерская компания России, которая стала сотрудничать с РПЛ 12 лет назад. Это был прецедент для букмекерской отрасли и всей спортивной индустрии.
Мы всегда подчеркивали особый статус нашего партнерства, основанный на многолетней дружбе, общих ценностях, взаимном доверии.
Поэтому мы, разумеется, готовы к компромиссам и вариантам сотрудничества на иных, отдельно обсуждаемых условиях, позволяющих соблюсти баланс интересов обеих сторон», – говорится в заявлении компании.
- «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
- Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
- Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Матч ТВ»