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«Лига ставок»: «Мы готовы к компромиссам и вариантам сотрудничества с РПЛ на других условиях»

«Лига ставок» сообщила о готовности остаться генеральным партнером РПЛ в случае изменения условий контракта.

«Лига Ставок» – первая букмекерская компания России, которая стала сотрудничать с РПЛ 12 лет назад. Это был прецедент для букмекерской отрасли и всей спортивной индустрии.

Мы всегда подчеркивали особый статус нашего партнерства, основанный на многолетней дружбе, общих ценностях, взаимном доверии.

Поэтому мы, разумеется, готовы к компромиссам и вариантам сотрудничества на иных, отдельно обсуждаемых условиях, позволяющих соблюсти баланс интересов обеих сторон», – говорится в заявлении компании.

  • «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

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Источник: «Матч ТВ»

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19.05.2022 22:21
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