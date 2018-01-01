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«Динамо» планировало переподписать Шварца с помощью видео в стиле «Бумажного дома»

«Динамо» выпустило ролик в стиле сериала «Бумажный дом», в котором снялся экс-главный тренер клуба Сандро Шварц и его штаб.

«Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить.

Сейчас, когда многое изменилось, мы публикуем этот ролик, чтобы люди, которые написали несколько успешных страниц для истории «Динамо», остались в сердце у каждого динамовского болельщика.

Сериал подошeл к концу и до «хэппи энда» не хватило совсем немного. В этом сезоне мы вынесли из «футбольного банка» бронзу чемпионата и сыграли в финале Кубка.

С чувством благодарности кладeм кассету на полку и начинаем писать новый сценарий», – говорится в сообщении клуба.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2855

    Беспонтий 1 час назад

    что то пошло не так
    да не пошло бы это всё

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