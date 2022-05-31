Федотов: «Дзюба пригодится любому клубу РПЛ, но мне кажется, что он окажется в Европе»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба после ухода из «Зенита» пока не определился с новым клубом. Может ли он оказаться в «Сочи» и стать новым бомбардиром команды?

– Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ.

Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть всe для игры в зарубежном чемпионате.

33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?