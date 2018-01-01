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Федотов: «Дзюба пригодится любому клубу РПЛ, но мне кажется, что он окажется в Европе»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба после ухода из «Зенита» пока не определился с новым клубом. Может ли он оказаться в «Сочи» и стать новым бомбардиром команды?

– Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ.

Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть всe для игры в зарубежном чемпионате.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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