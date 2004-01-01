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Губерниев: «Без Федуна и Заремы будет скучновато. Бесценные кадры»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».

«Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в «Лукойле». Но посмотрим...

В любом случае он много сделал для «Спартака». Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать.

Но без Федуна и Заремы будет скучновато. В этом смысле они бесценные кадры. Желаю им удачи в бизнесе и семейной жизни», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ на 10-м месте.
  • Москвичи выиграли Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).
  • Федун владеет клубом с 2004 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:13
Комментарии4
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    Рейтинг: +1776

    моэм 8 минут назад

    Себя забыл добавить ... вы оба с Заремой точно стоите дрг друга .

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    Рейтинг: +148

    Azenkur 45 минут назад

    Иди с Бузовой коньяк попей лучше)

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    Рейтинг: +15032

    Barmaleushka 1 час назад

    Таки уж и бесценные .

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    Рейтинг: +3357

    Enter2006 1 час назад

    Вот ты бы свалил в небытие, навсегда, я бы аплодировал стоя!

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