Губерниев: «Без Федуна и Заремы будет скучновато. Бесценные кадры»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова отойдут от оперативного управления «Спартаком».

«Не мудрено сейчас Федуну сконцентрироваться на обязанностях в «Лукойле». Но посмотрим...

В любом случае он много сделал для «Спартака». Его есть за что уважать, как и есть за что критиковать.

Но без Федуна и Заремы будет скучновато. В этом смысле они бесценные кадры. Желаю им удачи в бизнесе и семейной жизни», – сказал Губерниев.

«Спартак» финишировал в РПЛ на 10-м месте.

Москвичи выиграли Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).

Федун владеет клубом с 2004 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?