Федун и Зарема отойдут от управления «Спартаком». Финансировать клуб будет «Лукойл» (Иван Карпов)

В «Спартаке» планируются изменения в руководстве во время летнего межсезонья.

Ожидается, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции московского клуба.

Леонид Федун сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления «Спартаком».

Финансировать клуб будет «Лукойл» с небольшим участием Федуна. При этом объем дотаций существенно снизится.

«Спартак» финишировал в РПЛ на 10-м месте.

Москвичи выиграли Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).

Федун владеет клубом с 2004 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?