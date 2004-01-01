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Федун и Зарема отойдут от управления «Спартаком». Финансировать клуб будет «Лукойл» (Иван Карпов)

В «Спартаке» планируются изменения в руководстве во время летнего межсезонья.

Ожидается, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции московского клуба.

Леонид Федун сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления «Спартаком».

Финансировать клуб будет «Лукойл» с небольшим участием Федуна. При этом объем дотаций существенно снизится.

  • «Спартак» финишировал в РПЛ на 10-м месте.
  • Москвичи выиграли Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1).
  • Федун владеет клубом с 2004 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 11:58
Комментарии10
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    Рейтинг: +15543

    ilichkadr 1 час назад

    Оперативное управление заменят на внешнее и поплывет Спартак в неизвестном направлении..............

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    Рейтинг: +1230

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Отойдут и будут тявкать в стороне.продайте уже нормальным людям

    2
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    Рейтинг: +135

    ViktorMG1953 > moskowcity-petrv 1 час назад

    А конкретнее? У кого есть деньги и кто готов вложить их в Спартак?

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    Рейтинг: +450

    fakeid > ViktorMG1953 59 минут назад

    олигархи отпадают, все под санкциями, им не до спартака. из компаний, у которых точно есть деньги на десяток спартаков, на ум приходит vk. но это газпром, так что вряд ли) всякие мтсы, мегафоны - им проще стать титульным спонсором, чем владеть клубом. логично было бы продать зарубеж, но это чревато санкциями. поэтому остаётся лукойл, которому тянуть этот позор ещё много лет.

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    Рейтинг: +326

    Спартач80 > fakeid 22 минуты назад

    Терпит позор много лет твоя мамка,что такого урода родила.

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    Рейтинг: +450

    fakeid 1 час назад

    стыдно за зарембу

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    Рейтинг: +7819

    piligrim1986 1 час назад

    ну вот и посмотрим, лучше ли будет без федуна.

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    Рейтинг: +249

    RusPlan > piligrim1986 9 минут назад

    Да ниче не изменится, как был пи*дец в команде так и останется... Зарема уже тоже отходила от дел, но как рулила Федуном и Спартаком так и рулит. А нет! изменится финансирование в меньшую сторону.

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    Рейтинг: +24740

    vladimir-7 1 час назад

    Ну ладно телега отойдет от оперативного управления командой, а вот пятое
    колесо в команде чем управляет?

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    Рейтинг: +896

    Hoahin > vladimir-7 51 минуту назад

    Управляет картами Таро и лунным календарем со знаками зодиака.

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