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«Рубин» хочет подписать Олега Иванова из «Уфы»

«Рубин» намерен усилить состав полузащитником «Уфы» Олегом Ивановым.

Казанцы собираются бесплатно подписать 35-летнего футболиста, чей контракт с башкирским клубом истекает в июне.

Также ожидается, что новичками «Рубина» станут Александр Мартынович, Александр Зотов и Валерий Чуперка. Из аренды должны вернуться Алексей Грицаенко и Кирилл Косарев, на которых рассчитывают в следующем сезоне.

  • Рыночная стоимость Иванова – 300 тысяч евро.
  • Он провел в «Уфе» 1,5 сезона – 3 гола и 4 ассиста в 35 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2636

    acor94 1 час назад

    Усиление пенсионерами в лучшей лиге мира... По пути Тамбова идут, те такими же футболистами закупались, все знают чем закончилось...

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