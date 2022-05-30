«Рубин» хочет подписать Олега Иванова из «Уфы»

«Рубин» намерен усилить состав полузащитником «Уфы» Олегом Ивановым.
Казанцы собираются бесплатно подписать 35-летнего футболиста, чей контракт с башкирским клубом истекает в июне.
Также ожидается, что новичками «Рубина» станут Александр Мартынович, Александр Зотов и Валерий Чуперка. Из аренды должны вернуться Алексей Грицаенко и Кирилл Косарев, на которых рассчитывают в следующем сезоне.
- Рыночная стоимость Иванова – 300 тысяч евро.
- Он провел в «Уфе» 1,5 сезона – 3 гола и 4 ассиста в 35 матчах.
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Источник: «Матч ТВ»