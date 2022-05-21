Слуцкий объяснил, почему не выпустил Дюпина на решающий матч с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение оставить вратаря Юрия Дюпина в запасе на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы».

В стартовом составе казанцев сыграет 27-летний Никита Медведев.

«Юра все-таки отыграл весь сезон, и вся эта большая эмоциональная нагрузка лежит на его плечах, потому что он самый опытный игрок в нашей уже такой молодой оставшейся команде. Да и раньше он тоже был самым опытным.

Мы посчитали нужным, что у Никиты этих эмоций на сегодняшнюю игру должно быть больше», – сказал Слуцкий.

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Начало – в 17:00 мск.

Если «Рубин» проиграет «Уфе», то вылетит из РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?