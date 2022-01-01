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Слуцкий объяснил, почему не выпустил Дюпина на решающий матч с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение оставить вратаря Юрия Дюпина в запасе на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы».

В стартовом составе казанцев сыграет 27-летний Никита Медведев.

«Юра все-таки отыграл весь сезон, и вся эта большая эмоциональная нагрузка лежит на его плечах, потому что он самый опытный игрок в нашей уже такой молодой оставшейся команде. Да и раньше он тоже был самым опытным.

Мы посчитали нужным, что у Никиты этих эмоций на сегодняшнюю игру должно быть больше», – сказал Слуцкий.

  • Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • Если «Рубин» проиграет «Уфе», то вылетит из РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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