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Радимов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Сам начал верить в какой-то момент»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к тому, что «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита».

– Вы сталкивались с людьми, которые считают, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

– Я вам больше скажу, я в какой-то момент этому сам начал верить (смеется). Конечно, это всe совпадения.

Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18-ти взрослым мужикам и сказать: «вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу.

  • «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
  • В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +101

    Fandorine 18 секунд назад

    Зачем подходить к 18-ти?

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