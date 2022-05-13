Радимов: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Сам начал верить в какой-то момент»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к тому, что «Сочи» считают фарм-клубом «Зенита».
– Вы сталкивались с людьми, которые считают, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?
– Я вам больше скажу, я в какой-то момент этому сам начал верить (смеется). Конечно, это всe совпадения.
Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18-ти взрослым мужикам и сказать: «вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу.
- «Сочи» отобрал очки у «Зенита» в обоих матчах этого сезона.
- В 1-м круге петербуржцы уступили сопернику (1:2), а во 2-м – сыграли вничью (0:0).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Metaratings