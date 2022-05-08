Антон Миранчук – о возвращении Алексея в «Локо»: «Летом поговорю с ним»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах на будущее.

«Поехать в Европу? «Зенит»? Это уже провокации. Естественно, что в такой ситуации попасть в Европу сложнее. Время меняется. Никто не знает, что будет завтра.

Леша не собирается на Родину. Он готов играть там дальше. Он делает все возможное. Он выкладывается каждый матч. Личное не буду рассказывать. Он сам ответит на все вопросы.

Вероятность, что брат вернется? Летом поговорю с ним. Будет больше конкретики. Хотелось бы сыграть с ним вместе. Мечтаю об этом», – сказал Антон Миранчук.

Антон Миранчук забил свой первый гол в сезоне в ворота «Рубина» (1:0).

Алексей Миранчук забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 19 матчах Серии А.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?