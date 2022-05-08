Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

Антон Миранчук – о возвращении Алексея в «Локо»: «Летом поговорю с ним»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих планах на будущее.

«Поехать в Европу? «Зенит»? Это уже провокации. Естественно, что в такой ситуации попасть в Европу сложнее. Время меняется. Никто не знает, что будет завтра.

Леша не собирается на Родину. Он готов играть там дальше. Он делает все возможное. Он выкладывается каждый матч. Личное не буду рассказывать. Он сам ответит на все вопросы.

Вероятность, что брат вернется? Летом поговорю с ним. Будет больше конкретики. Хотелось бы сыграть с ним вместе. Мечтаю об этом», – сказал Антон Миранчук.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Миранчук провел на скамейке 3 из последних 4 матчей «Аталанты» 3
Серия А. Ассист Малиновского помог «Аталанте» победить «Специю» и подняться в зону еврокубков, Миранчук был в запасе
Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч со «Специей»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

08.05.2022 22:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1269

    Loko_Roma 1 час назад

    Ни в коем случае, Леха назло всем критикам руки не опустил и выжимает максимум из того времени что ему дают, нужно менять команду, в РФПЛ нельзя возвращатся

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11