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РПЛ. Гол Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Это первый гол для россиянина в этом сезоне.

«Локо» набрал 44 очка и занимает шестое место в чемпионате. «Рубин» идет 13-м (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Миранчук, 87 (с пенальти).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин (Бека Бека, 46), Петров (Миранчук, 46), Карпукас (Куликов, 90+2), Керк, Кухта (Жемалетдинов, 86), Изидор.

Рубин: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий (Бакаев, 63), Кучаев (Игнатьев, 86), Самошников, Абильдгор, Лисакович.

Предупреждения: Тикнизян, 43; Миранчук, 84 – Зуев, 75; Игнатьев, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:55
Комментарии15
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    Рейтинг: +533

    Aleksey! 1 час назад

    Локо скатился. Пусть и победа. Но это не команда.

    1
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    Рейтинг: +4317

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Локомотив с победой! Сегодня на стадионе была очень позитивная обстановка. Рубин автобусно защищался и опасно контатаковал, ничья была бы тоже справедливым исходом. Но победа и ура

    1
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    Рейтинг: +68

    Теркчанин 1 час назад

    Мне Рубин немножко больше понравился,хотя игра была абсолютно равной,слуцкер не заслужил поражения

    1
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    Рейтинг: +22486

    JTherry 1 час назад

    странные пенальти сегодня назначают на последних минутах матчей, видимо, уже "пул на вылет" выбран: то Арсеналу выдумали пеналь, то Рубину, Игнатьев был повернут спиной к мячу... зато он в нападении бил мимо ворот, видимо, помнит, за какую команду раньше играл...) Слуцкий "доигрался" в КВН, интересно, сегодня про Левникова будет спич..?

    1
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    Рейтинг: +15

    пахомов > JTherry 1 час назад

    твоему арсеаналу, раб, надо было еще и удаление кайнова придумать

    2
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    Рейтинг: +3833

    Кузьмич на трибуне > JTherry 1 час назад

    Ну зачем опять выворачивать на изнанку правила. Защитник Арсенала выставил ногу назад, и через неё спотыкается Сперцян. Ну это чистая подножка . Игра рукой в штрафной . Игнатьев руку выставил в сторону, мяч летел в сторону ворот и попал в руку, ну какие тут могут быть вопросы, и при чём тут спиной или боком. Да это не умышленная игра, но мяч изменил направление полёта. Вот только сейчас на Матч ТВ разбирали эти эпизоды вместе с арбитром Лапочкиным, и все в студии согласились с решением судей в обоих матчах.

    1
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    Рейтинг: +3833

    Кузьмич на трибуне > пахомов 58 минут назад

    А на Кайнове многие арбитры дали бы красную. Игра прямой ногой в колено - это может пожизненно травмировать игрока.

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    Рейтинг: +22486

    JTherry > пахомов 50 минут назад

    про Кайнова тебе Кузьмич все плотоядно разъяснил, корова убогая...)

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    Рейтинг: +22486

    JTherry > Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

    только правила сегодня меняются, как перчатки, каждый день, уже точно и не понять "игра рукой" или "не игра рукой", даже судьи точно не могут определить, помню коням за такую руку пенальти не поставили... а вот Сперцян явно нырял в штрафной, выпрашивая пеналь, если "захотеть увидеть" подножку, то ее можно увидеть, даже на ровном месте... Лапочкин - это не тот, которого забанил УЕФА..?)

    0
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    Рейтинг: +3833

    Кузьмич на трибуне > JTherry 30 минут назад

    Да во многом есть и в твоих словах правда. Но игра рукой -это игра рукой. да не умышленная, да он стоял спиной, но мяч летел в ворота. А выставленная назад нога-это подножка. Да и Лапочкин тоже много раз ошибался. Но то были ошибки в динамике, а при пристальном разборе с трёх разных камер , при двух достаточно опытных специалистах врать очень трудно. В динамике разглядеть подножку на Сперцяне наверно было не просто, а при повторах видно сразу. таже ситуация и с пенальти, поди усмотри этот малый шаг с линии ворот, в с боковой камеры, когда всё как на ладони видно, сразу заметно нарушение.

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    Рейтинг: +1268

    Loko_Roma 1 час назад

    Думали немецкая вакцина с виагрой, оказалась с бромом

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    Рейтинг: +353

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Леня верим!
    Давай Рубин в пердив и конюшней займись,мож тоже туда отправишь)
    Пирожки тебе есть и колу пить - вот твоя профессия!!!

    2
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    Рейтинг: +65

    ЗаЖиМ 1 час назад

    вытянули мертвый паровоз

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    Рейтинг: +4317

    Красногорск_Фан > ЗаЖиМ 1 час назад

    Не дождетесь

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    Рейтинг: +4752

    ySS 1 час назад

    Очередная ничейная игра...

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