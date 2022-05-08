РПЛ. Гол Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Это первый гол для россиянина в этом сезоне.

«Локо» набрал 44 очка и занимает шестое место в чемпионате. «Рубин» идет 13-м (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Миранчук, 87 (с пенальти).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин (Бека Бека, 46), Петров (Миранчук, 46), Карпукас (Куликов, 90+2), Керк, Кухта (Жемалетдинов, 86), Изидор.

Рубин: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий (Бакаев, 63), Кучаев (Игнатьев, 86), Самошников, Абильдгор, Лисакович.

Предупреждения: Тикнизян, 43; Миранчук, 84 – Зуев, 75; Игнатьев, 86.

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