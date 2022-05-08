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  • РПЛ. Гол Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

РПЛ. Гол Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

8 мая 2022, 20:55
15

«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Рубин» в домашнем матче 28-го тура РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Это первый гол для россиянина в этом сезоне.

«Локо» набрал 44 очка и занимает шестое место в чемпионате. «Рубин» идет 13-м (29 очков).

Россия. РПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Миранчук, 87 (с пенальти).

Локомотив: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин (Бека Бека, 46), Петров (Миранчук, 46), Карпукас (Куликов, 90+2), Керк, Кухта (Жемалетдинов, 86), Изидор.

Рубин: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий (Бакаев, 63), Кучаев (Игнатьев, 86), Самошников, Абильдгор, Лисакович.

Предупреждения: Тикнизян, 43; Миранчук, 84 – Зуев, 75; Игнатьев, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
Комментарии (15)
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ySS
1652032706
Очередная ничейная игра...
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ЗаЖиМ
1652032819
вытянули мертвый паровоз
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Loko_Roma
1652033759
Думали немецкая вакцина с виагрой, оказалась с бромом
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JTherry
1652033888
странные пенальти сегодня назначают на последних минутах матчей, видимо, уже "пул на вылет" выбран: то Арсеналу выдумали пеналь, то Рубину, Игнатьев был повернут спиной к мячу... зато он в нападении бил мимо ворот, видимо, помнит, за какую команду раньше играл...) Слуцкий "доигрался" в КВН, интересно, сегодня про Левникова будет спич..?
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Теркчанин
1652033910
Мне Рубин немножко больше понравился,хотя игра была абсолютно равной,слуцкер не заслужил поражения
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Красногорск_Фан
1652034019
Локомотив с победой! Сегодня на стадионе была очень позитивная обстановка. Рубин автобусно защищался и опасно контатаковал, ничья была бы тоже справедливым исходом. Но победа и ура
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Aleksey!
1652034805
Локо скатился. Пусть и победа. Но это не команда.
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PAREVG.
1652040266
Игра была ничейной, но, больше повезло Локо. С победой!
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