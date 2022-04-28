КДК оштрафовал Ваноли на 60 тысяч рублей за попадание бутылкой в болельщицу ЦСКА

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли за попадание бутылкой в болельщицу ЦСКА.

«Ваноли оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. За попадание бутылки в зрителя Ваноли оштрафован на 60 тысяч – неспортивное поведение.

Зрители бросали предметы в техническую зону «Спартака» – штраф ЦСКА 50 тысяч. За скандирование ненормативной лексики зрителями ЦСКА оштрафован на 100 тысяч.

За семь желтых карточек «Спартак» оштрафован на 100 тысяч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1/4 финала Кубка России.

В полуфинале москвичи примут «Енисей».

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