КДК оштрафовал Ваноли на 60 тысяч рублей за попадание бутылкой в болельщицу ЦСКА

За желтые карточки тоже штрафуют? Ладно игрока, но клуб-то здесь с какого перепугу?
КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли за попадание бутылкой в болельщицу ЦСКА.
«Ваноли оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. За попадание бутылки в зрителя Ваноли оштрафован на 60 тысяч – неспортивное поведение.
Зрители бросали предметы в техническую зону «Спартака» – штраф ЦСКА 50 тысяч. За скандирование ненормативной лексики зрителями ЦСКА оштрафован на 100 тысяч.
За семь желтых карточек «Спартак» оштрафован на 100 тысяч», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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