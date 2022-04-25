КДК рассмотрит эпизод с Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала Кубка России.

«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принес извинения за то, что случайно попал.

Он бросил бутылку, и она отскочила в болельщика. В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1/4 финала Кубка России.

В полуфинале москвичи примут «Енисей».

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