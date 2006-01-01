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КДК рассмотрит эпизод с Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с участием главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который попал бутылкой в болельщицу ЦСКА во время матча 1/4 финала Кубка России.

«Данный эпизод присутствует в рапорте матча. Мы будем его оценивать на заседании. В рапорте указано, что Ваноли сразу же принес извинения за то, что случайно попал.

Он бросил бутылку, и она отскочила в болельщика. В рапорте это есть, мы будем давать оценку этому эпизоду в любом случае», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2743

    Enter2006 26 минут назад

    А почему КДК а не реальный суд? Как пластиковым стаканчиком в ОМОН попали - так суд и реальный срок, тут у всех на глазах бутылкой по женщине - КДК.. "справедливость"!

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    Рейтинг: +7070

    R_a_i_n 37 минут назад

    Интересно посмотреть, что они там на заседают.

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    Рейтинг: +49521

    MaxRnD 58 минут назад

    Болельщица от пластиковой бутылки получила травмы, несовместимые с жизнью ? По следам Валеры идёт, мокруху шьют ...

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    Рейтинг: +19234

    Аvenger > MaxRnD 30 минут назад

    - Доктор! больной Иванов в меня стулом кидается!
    - Так и вы в него!
    - Я не могу, доктор, у меня жидкий!

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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > MaxRnD 14 минут назад

    Ну теперь всем на стадионах раздавать пластиковые бутылки . И да будет масштабный батл ! Главное 100 % никто не помрёт .

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    Рейтинг: +26611

    Боцман59rus 58 минут назад

    _ самое бесполезное сборище нахлебников- КДК, депутаты в госдуме, просто стахановцы в чистом виде, по сравнению с этими кабинетными клопами>)))

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    Рейтинг: +195

    Slavan62 1 час назад

    Не знают на чем деньги сделать. А то что в него кидались - это норма?

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