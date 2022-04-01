«Спартак» не подпишет Черышева из-за его возраста и травматичности (РБК)

«Спартак» не заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.
Ранее отец игрока сборной России заявил, что его сын хотел бы перейти в столичный клуб.
По информации РБК со ссылкой на источник в «Спартаке», клуб не хочет подписывать футболиста из-за его травматичности и возраста (31 год). Москвичи также не намерены брать на себя дополнительные риски в сложных финансовых условиях.
«Спартак» и Черышев контактировали зимой, но тогда до конкретики не дошло. Кандидатуру футболиста обсуждали еще при Руе Витории.
- В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
- Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
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Источник: РБК