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«Спартак» не подпишет Черышева из-за его возраста и травматичности (РБК)

«Спартак» не заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым.

Ранее отец игрока сборной России заявил, что его сын хотел бы перейти в столичный клуб.

По информации РБК со ссылкой на источник в «Спартаке», клуб не хочет подписывать футболиста из-за его травматичности и возраста (31 год). Москвичи также не намерены брать на себя дополнительные риски в сложных финансовых условиях.

«Спартак» и Черышев контактировали зимой, но тогда до конкретики не дошло. Кандидатуру футболиста обсуждали еще при Руе Витории.

  • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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Источник: РБК

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Комментарии1
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    Рейтинг: +940

    Soccerdealer63 43 минуты назад

    Идиоты...
    Черышев никогда не был "силовиком" на поле... Дэн - это ГОЛОВА.. Которых у нас не только в Спартаке, а во всей РПЛ напересчёт... Уж ашли бы юных всадниковбез головы для беготни и рубки в стыках... КТО-ТО ДОЛЖЕН ДИРИЖИРОВАТЬ ИГРОЙ...

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