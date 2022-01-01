Отец Черышева: «Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Думаю, он тоже хочет»

нафига он? лечиться нахаляву?
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, в каком клубе видит своего сына в будущем.
«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать.
Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», – сказал Черышев-старший.
- В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
- Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
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