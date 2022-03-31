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  • Отец Черышева: «Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Думаю, он тоже хочет»

Отец Черышева: «Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Думаю, он тоже хочет»

31 марта 2022, 19:19
8

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, в каком клубе видит своего сына в будущем.

«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать.

Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», – сказал Черышев-старший.

  • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Спартак Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (8)
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Atyrau85
1648744737
Лет 5 назад пригодился бы. Сейчас уже не тот
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порт
1648744880
Зачем им инвалид?
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piligrim1986
1648747995
нафига он? лечиться нахаляву?
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portero
1648750320
Морщил жопу столько лет, а теперь денег хочу.... болтун в Спартак он хочет, ещё вчера всё в Испании было хорошо....
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Skull_Boy
1648752329
Ну правильно поломанного мешка подписывать, а Бакаева в Зенит бесплатно
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мы_не_рабы
1648753102
Это не тот ли Черышев, который говорил, что сыну хорошо в Испании и возвращаться в Россию он не хочет? Нет, наверно не тот.
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Plyash
1648807640
Cпартаку не нужен пожилой контингент.Пусть к Жиркову в Химки просится.Ещё пару таких же,и команду можно переименовывать в Российские ветераны.
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