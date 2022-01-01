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Отец Черышева: «Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак». Думаю, он тоже хочет»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, в каком клубе видит своего сына в будущем.

«Хочу, чтобы Денис пришел в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать.

Хочет ли Денис этого? Думаю, да. Он справится с этим объемом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз», – сказал Черышев-старший.

  • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах за «Валенсию».
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7682

    piligrim1986 2 минуты назад

    нафига он? лечиться нахаляву?

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    Рейтинг: +5883

    порт 54 минуты назад

    Зачем им инвалид?

    2
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    Рейтинг: +25

    Atyrau85 57 минут назад

    Лет 5 назад пригодился бы. Сейчас уже не тот

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