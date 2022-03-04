РПЛ опубликовала расписание 22-го тура. Его вернули на прежние даты из-за бана сборной

РПЛ опубликовала расписание 22-го тура.

Изначально тур перенесли на начало мая в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.

Однако, из-за отстранения национальной команды от участия в международных матчах тур вернули на прежние даты – 19-20 марта.

19 марта (суббота)

«Урал» – «Химки», 12:00 мск

«Нижний Новгород» – «Спартак», 14:00

«Ахмат» – «Локомотив», 16:30

«Зенит» – «Арсенал», 19:30

20 марта (воскресенье)

«Уфа» – «Краснодар», 14:00

ЦСКА – «Рубин», 14:00

«Сочи» – «Крылья Советов», 16:30

«Динамо» – «Ростов», 20:00

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