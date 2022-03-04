РПЛ опубликовала расписание 22-го тура. Его вернули на прежние даты из-за бана сборной

РПЛ опубликовала расписание 22-го тура.
Изначально тур перенесли на начало мая в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.
Однако, из-за отстранения национальной команды от участия в международных матчах тур вернули на прежние даты – 19-20 марта.
19 марта (суббота)
«Нижний Новгород» – «Спартак», 14:00
«Ахмат» – «Локомотив», 16:30
20 марта (воскресенье)
«Уфа» – «Краснодар», 14:00
«Сочи» – «Крылья Советов», 16:30
Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000
Источник: сайт РПЛ