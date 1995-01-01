Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.

Накануне «Локомотив» покинул Маркус Гисдоль.

Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.

Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.

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