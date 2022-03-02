Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

2 марта 2022, 21:15
9

В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.

Еще по теме:
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики» 6
Мостовой перейдет в «Локомотив» 13
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков 8
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фанат джигурды
1646245361
Удачи Дмитрию, Цорна в немечину!!!
Ответить
jek718875
1646247487
ЛОСЬКОВ это тот, кто послал в камеру не помню кого, далеко-далеко?
Ответить
Gek Dement
1646250487
Кому сейчас нужны эти лицензии pro?
Ответить
Zlatan2718
1646250723
И не отменить ли нам вообще латинские буквы
Ответить
PAREVG.
1646261633
Слава Богу. Надеюсь у Дмитрия получится. Может вслед за Гиздолем и остальные бюргеры свалят, во главе с Цорном. а за одно всех кого купили заберут.
Ответить
Hektor 84
1646334190
Ну норм! Ему уже давно пора в главные.
Ответить
Главные новости
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
4
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
1
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
10
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Все новости
Все новости
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
6
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
9
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
9
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
11
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
21
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
10
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
23
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
31
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+