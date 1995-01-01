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    Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

    В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.

    «Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

    Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +151

      Zlatan2718 28 минут назад

      И не отменить ли нам вообще латинские буквы

      0
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      Рейтинг: +3528

      Gek Dement 31 минуту назад

      Кому сейчас нужны эти лицензии pro?

      1
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      Рейтинг: +734

      jek718875 1 час назад

      ЛОСЬКОВ это тот, кто послал в камеру не помню кого, далеко-далеко?

      0
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      ...
      Рейтинг: +180

      Juic > jek718875 31 минуту назад

      Не очень ты хорошо легенд знаешь))) То Евсеев.

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      Рейтинг: +3528

      Gek Dement > jek718875 31 минуту назад

      То был Евсеев.. Матч с Уэльсом

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      Рейтинг: +2249

      фанат джигурды 1 час назад

      Удачи Дмитрию, Цорна в немечину!!!

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      Рейтинг: +6257

      Semenycch 2 часа назад

      Приветствую. Был отличным игроком и я надеюсь остался достойным мужиком.

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