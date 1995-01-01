Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

И не отменить ли нам вообще латинские буквы
В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.
«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.
Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.
- Накануне «Локомотив» покинул Маркус Гисдоль.
- Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.
- Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.
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