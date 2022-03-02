Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.