Лоськов назначен и.о. главного тренера «Локомотива»

В ближайшее время руководить «Локомотивом» будет бывший его игрок Дмитрий Лоськов. Об этом сообщил директор москвичей Томас Цорн.
«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.
Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.
- Накануне «Локомотив» покинул Маркус Гисдоль.
- Лоськов с «Локомотивом» трижды брал РПЛ.
- Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»