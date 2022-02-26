Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Игроки спартаковцев ему показались слабыми.

«От «Спартака» большего не ожидал. Играли как и в прошлом сезоне, тянули резину. Слабенькие у них ребята. Наиль Умяров — очень слабый, Самуэль Жиго и Георгий Джикия — слабые. Здесь ничего удивительного нет. Они и дальше будут гореть», – считает Пономарев.