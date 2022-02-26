Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

26 февраля 2022, 21:29
8

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Игроки спартаковцев ему показались слабыми.

«От «Спартака» большего не ожидал. Играли как и в прошлом сезоне, тянули резину. Слабенькие у них ребята. Наиль Умяров — очень слабый, Самуэль Жиго и Георгий Джикия — слабые. Здесь ничего удивительного нет. Они и дальше будут гореть», – считает Пономарев.

  • Это был 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • «Спартак» занимает 9-е место.

Еще по теме:
Колосков: «Спартак» играет в интуитивный футбол – что получится, то и получится» 2
«Спартак» может принять «Лейпциг» в Ереване 5
Язиджи в матче со «Спартаком» впервые в карьере забил со штрафного 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Спартак Джикия Георгий Жиго Самуэль Умяров Наиль
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1645901118
В чем то прав.
Ответить
lordmrv
1645901605
А кто такой Пономарев? Что достиг, чего добился? Очередной полупавлик в полукедах?
Ответить
oyabun
1645901643
Это Жиго то слабый? Был и есть лучший ЦЗ не только в Спартаке, но и во всём нашем первенстве. И не его вина что другие не тянут так же. То же мне Иксперт нашелся!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1645902497
А Соболев? Слов нет.(((((
Ответить
JTherry
1645904404
в целом Пономарев прав, слабых игроков собрали в Спартаке на зимних каникулах, кони выбрали уже мастеровитых игроков, Спартак - сделал ставку на молодежь, которая будет показывать результат не сразу и не скоро... но не тех указал - Умяров, Зобнин, Соболев, Ларссон, те, кто еще недавно был надеждой Спартака...
Ответить
Непутриот
1645931149
Пономарёв абсолютно прав! Все клубы берут игроков, их усиливающих, а Спартак в этом плане худший клуб страны!
Ответить
zigbert
1645965221
Умяров может играть лучше но может напряжение дерби передалось на его действия. А вот Мартинс и Николсон вообще ничего не показали.
Ответить
Главные новости
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
1
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
1
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
3
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Все новости
Все новости
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
5
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
2
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
10
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
8
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
10
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
19
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
9
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
30
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
2
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+