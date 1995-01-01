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    Пономарев: «У «Спартака» слабенькие ребята. Они и дальше будут гореть»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Игроки спартаковцев ему показались слабыми.

    «От «Спартака» большего не ожидал. Играли как и в прошлом сезоне, тянули резину. Слабенькие у них ребята. Наиль Умяров — очень слабый, Самуэль Жиго и Георгий Джикия — слабые. Здесь ничего удивительного нет. Они и дальше будут гореть», – считает Пономарев.

    • Это был 1-й официальный матч в России для главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» занимает 9-е место.

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Жиго травмировался в концовке игры с ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +21287

      JTherry 43 минуты назад

      в целом Пономарев прав, слабых игроков собрали в Спартаке на зимних каникулах, кони выбрали уже мастеровитых игроков, Спартак - сделал ставку на молодежь, которая будет показывать результат не сразу и не скоро... но не тех указал - Умяров, Зобнин, Соболев, Ларссон, те, кто еще недавно был надеждой Спартака...

      0
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      Рейтинг: +22628

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А Соболев? Слов нет.(((((

      2
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      Рейтинг: +14089

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА заменить Дивеева и Облякова на игроков посильнее и можно реально на чемпионство замахнуться. Эти двое сейчас самое слабое звено в ЦСКА. Почти все атаки Спартака через них проходили.

      0
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      Рейтинг: +31685

      oyabun 1 час назад

      Это Жиго то слабый? Был и есть лучший ЦЗ не только в Спартаке, но и во всём нашем первенстве. И не его вина что другие не тянут так же. То же мне Иксперт нашелся!

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      Рейтинг: +3000

      lordmrv 1 час назад

      А кто такой Пономарев? Что достиг, чего добился? Очередной полупавлик в полукедах?

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      Рейтинг: +2211

      Бриг > lordmrv 11 минут назад

      Про Пономарева можно прочесть в Википедии, в отличие, например, от lordmrv. Но обсуждают Спартак.

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      Рейтинг: +13001

      NewLife 1 час назад

      В чем то прав.

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