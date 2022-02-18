Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1).

«В первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». Они контролировали инициативу после перерыва, но это поправимо. Мы можем играть на протяжении всего матча так, как в первом тайме.

При всeм уважении, «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было. Мяч не менял направление полeта, он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука тоже была естественном положении», – сказал Спаллетти.