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  • Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»

Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»

18 февраля 2022, 09:55
3

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1).

«В первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». Они контролировали инициативу после перерыва, но это поправимо. Мы можем играть на протяжении всего матча так, как в первом тайме.

При всeм уважении, «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было. Мяч не менял направление полeта, он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука тоже была естественном положении», – сказал Спаллетти.

  • «Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».
  • Ответный матч состоится 24 февраля.

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Источник: Football Italia
Лига чемпионов Наполи Барселона Спаллетти Лучано
Комментарии (3)
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Lipatoff
1645177078
Хороший матч
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Bozigit
1645181445
О как заговорил
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nelez
1645424969
ВАРселона
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