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    Спаллетти: «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в ворота «Наполи» не было»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1).

    «В первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». Они контролировали инициативу после перерыва, но это поправимо. Мы можем играть на протяжении всего матча так, как в первом тайме.

    При всeм уважении, «Барселона» заслужила ничью, но пенальти в наши ворота не было. Мяч не менял направление полeта, он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Рука тоже была естественном положении», – сказал Спаллетти.

    • «Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».
    • Ответный матч состоится 24 февраля.

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    Источник: Football Italia

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