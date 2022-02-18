Пике – о ничье с «Наполи»: «Барса» могла победить 5:1. С такой игрой можно выиграть Лигу Европы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).
«Ощущения таковы, что мы вполне могли бы выиграть со счетом 3:1, 4:1 или даже 5:1. Единственное, что разочаровывает, – это итоговый результат.
Показанный уровень игры достаточен для того, чтобы победить в Лиге Европы. Нам очень хотелось добиться перевеса перед ответным визитом в Неаполь», – сказал Пике.
- «Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».
- Команда Хави выиграла 2 из 7 последних матчей.
- Ответный матч состоится 24 февраля.
Источник: сайт УЕФА