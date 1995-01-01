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    Пике – о ничье с «Наполи»: «Барса» могла победить 5:1. С такой игрой можно выиграть Лигу Европы»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

    «Ощущения таковы, что мы вполне могли бы выиграть со счетом 3:1, 4:1 или даже 5:1. Единственное, что разочаровывает, – это итоговый результат.

    Показанный уровень игры достаточен для того, чтобы победить в Лиге Европы. Нам очень хотелось добиться перевеса перед ответным визитом в Неаполь», – сказал Пике.

    • «Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».
    • Команда Хави выиграла 2 из 7 последних матчей.
    • Ответный матч состоится 24 февраля.

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    Источник: сайт УЕФА

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