Пике – о ничье с «Наполи»: «Барса» могла победить 5:1. С такой игрой можно выиграть Лигу Европы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Ощущения таковы, что мы вполне могли бы выиграть со счетом 3:1, 4:1 или даже 5:1. Единственное, что разочаровывает, – это итоговый результат.

Показанный уровень игры достаточен для того, чтобы победить в Лиге Европы. Нам очень хотелось добиться перевеса перед ответным визитом в Неаполь», – сказал Пике.