Зелински: «Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе. Но в ответном матче нам нужно будет лучше проявить себя.

Результат неплох, хотя во втором тайме нам и следовало играть мощнее. Полагаю, далее все будет складываться иначе», – сказал Зелински.

«Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».

Ответный матч состоится 24 февраля.

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