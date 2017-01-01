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    Зелински: «Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе»

    Полузащитник «Наполи» Петр Зелински прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Забить на «Камп Ноу» – это потрясающе. Но в ответном матче нам нужно будет лучше проявить себя.

    Результат неплох, хотя во втором тайме нам и следовало играть мощнее. Полагаю, далее все будет складываться иначе», – сказал Зелински.

    • «Барса» выиграла 1 из 4 домашних матчей в этом сезоне еврокубков – у киевского «Динамо».
    • Ответный матч состоится 24 февраля.

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    Источник: сайт УЕФА

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