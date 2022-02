Торрес провел матч с «Наполи» в футболке без эмблемы «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес вышел на поле в матче ЛЕ с «Наполи» в бракованной форме.

На его футболке отсутствовали логотипы клуба и компании Nike – производителя экипировки.

Ferran Torres’ shirt looks like it was bought at the bottom of La Rambla and then put through a 40 degree wash pic.twitter.com/LKirKjClwF