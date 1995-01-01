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    Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игрока в дубль. Проще расстаться с ним»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о своих принципах работы.

    «Какой я тренер – жесткий или мягкий? Считаю, что я где-то средний. Я бы не сказал, что есть что-то такое, за что я могу кого-то отправить в дубль.

    Естественно, за мою футбольную – не тренерскую – карьеру таких случаев было много, но в тренерской карьере их не было и, надеюсь, не будет.

    Раньше дубль был сильнее, там можно было провести игру и поднять свою физическую форму, получить игровую практику.

    Но я не вижу смысла вообще отправлять игроков в молодeжную команду; все проблемы, если они есть, лучше решать в основной команде.

    Понятно, что есть ситуации, когда это сделать невозможно, но при чeм здесь молодeжная команда? Проще просто расстаться с игроком», – считает Березуцкий.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Березуцкий возглавил команду прошлым летом.
    • Это его первый самостоятельный тренерский опыт.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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