Березуцкий: «Не вижу смысла отправлять игрока в дубль. Проще расстаться с ним»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о своих принципах работы.

«Какой я тренер – жесткий или мягкий? Считаю, что я где-то средний. Я бы не сказал, что есть что-то такое, за что я могу кого-то отправить в дубль.

Естественно, за мою футбольную – не тренерскую – карьеру таких случаев было много, но в тренерской карьере их не было и, надеюсь, не будет.

Раньше дубль был сильнее, там можно было провести игру и поднять свою физическую форму, получить игровую практику.

Но я не вижу смысла вообще отправлять игроков в молодeжную команду; все проблемы, если они есть, лучше решать в основной команде.

Понятно, что есть ситуации, когда это сделать невозможно, но при чeм здесь молодeжная команда? Проще просто расстаться с игроком», – считает Березуцкий.