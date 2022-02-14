«Зенит» интересуется защитником «Байера» Хинкапе. На него претендуют «Тоттенхэм», «Севилья» и три клуба Серии А

Центральный защитник «Байера» Пьеро Хинкапе может перейти в «Зенит».

По информации журналиста Пита О'Рурка, российский клуб интересуется 20-летним эквадорцем. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм», «Севилья», «Милан», «Рома» и «Наполи».

Летом 2021 года Хинкапе интересовался «Локомотив».