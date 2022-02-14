«Зенит» интересуется защитником «Байера» Хинкапе. На него претендуют «Тоттенхэм», «Севилья» и три клуба Серии А

Центральный защитник «Байера» Пьеро Хинкапе может перейти в «Зенит».
По информации журналиста Пита О'Рурка, российский клуб интересуется 20-летним эквадорцем. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм», «Севилья», «Милан», «Рома» и «Наполи».
Летом 2021 года Хинкапе интересовался «Локомотив».
- Хинкапе провел 21 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
- Он провел 14 матчей за сборную Эквадора, забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
Источник: твиттер Пита О'Рурка
Британский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 106 тысяч подписчиков.