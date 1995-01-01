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    «Зенит» интересуется защитником «Байера» Хинкапе. На него претендуют «Тоттенхэм», «Севилья» и три клуба Серии А

    Центральный защитник «Байера» Пьеро Хинкапе может перейти в «Зенит».

    По информации журналиста Пита О'Рурка, российский клуб интересуется 20-летним эквадорцем. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм», «Севилья», «Милан», «Рома» и «Наполи».

    Летом 2021 года Хинкапе интересовался «Локомотив».

    • Хинкапе провел 21 матч в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
    • Он провел 14 матчей за сборную Эквадора, забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Пита О'Рурка

    Британский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 106 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5446

      Давид59 27 минут назад

      Лимит на легионеров вроде исчерпан

      0
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      Рейтинг: +11153

      Вомбат 49 минут назад

      Сериал "Бред про Зенит", сезон 15, серия 1000500.

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