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  • Черчесов готов помочь тренерскому штабу сборной России в подготовке к матчу с Польшей

Черчесов готов помочь тренерскому штабу сборной России в подготовке к матчу с Польшей

31 января 2022, 20:53
18

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение Чеслава Михневича в сборную Польши.

– Я уже поздравил Чеслава с назначением, он поблагодарил за теплые слова.

– Роман Орещук говорит, что новый тренер сборной Польши – загадка для любого соперника. Действительно у него четыре туза в рукаве?

– Для меня он не загадка, а коллега и товарищ. Когда мы работали в «Легии», мы смотрели большое количество матчей команды Михневича, чтобы понять, какой вариант он может выбрать против нас, и чтобы нам быть готовыми.

Дважды играли против его команды – один раз сыграли вничью и один раз выиграли. В конце концов, мы изучали его клубную команду, а в главной сборной он будет работать впервые.

Не знаю, будет ли у поляков контрольный матч, чтобы он для себя понял, как будет играть.

– Одно время главным кандидатом был Андрей Шевченко. Какая была бы дуэль – Карпин против Шевченко...

– Что могло бы быть мы не знаем. У сборной Польши теперь есть главный тренер, и нашим тренерам будет понятно, как себя вести.

– Если нынешний тренерский штаб сборной России попросит дать совет по Михневичу, поможете?

– Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет.

– Вы сами планируете посетить матч в «Лужниках» 24 марта?

– Пока не готов сказать. А сборной я желаю удачи, чтобы она прошла дальше.

  • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
  • Команды встретятся 24 марта в Москве.
  • Черчесов и Михневич противостояли друг другу в сезоне-2015/16.

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Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Demgel
1643651688
Не надо Стас(Спасибо за ЧМ,но ЕВРО все показал.
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Fusballer
1643652324
Не надо! Хватит издеваться над сборной!
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"supermax"
1643652551
я думал Левандовского нейтрализует...
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BarStep
1643652808
Валера, на просмотре кандидатов в сборную, в матче «Крылья Советов» – «Академия Пандев»: Хм.., мы и сами с усами..
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Блямба
1643653045
Нормально так сказал.Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна.Всё правильно. На этот раз.
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R_a_i_n
1643653082
На пушечный выстрел павлина не подпускать к сборной.
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Князев
1643653091
Провалил игру сборной, сиди и не питюкай. Без сопливых обойдёмся.
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моэм
1643653693
Ну как же Стасу не скучать по сборной ...особенно по зарплате ....ведь за 5 лет в сборной получил зарплату больше миллиарда !!!...потом ещё и неустойку за досрочное расторжение....представьте себе в день получал примерно 550 000 рублей ...представили ?...а я никак не могу понять за что такие деньги .
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Давид59
1643655146
Может не надо?
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Axe111
1643669921
О Боже
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