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    Черчесов готов помочь тренерскому штабу сборной России в подготовке к матчу с Польшей

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение Чеслава Михневича в сборную Польши.

    – Я уже поздравил Чеслава с назначением, он поблагодарил за теплые слова.

    – Роман Орещук говорит, что новый тренер сборной Польши – загадка для любого соперника. Действительно у него четыре туза в рукаве?

    – Для меня он не загадка, а коллега и товарищ. Когда мы работали в «Легии», мы смотрели большое количество матчей команды Михневича, чтобы понять, какой вариант он может выбрать против нас, и чтобы нам быть готовыми.

    Дважды играли против его команды – один раз сыграли вничью и один раз выиграли. В конце концов, мы изучали его клубную команду, а в главной сборной он будет работать впервые.

    Не знаю, будет ли у поляков контрольный матч, чтобы он для себя понял, как будет играть.

    – Одно время главным кандидатом был Андрей Шевченко. Какая была бы дуэль – Карпин против Шевченко...

    – Что могло бы быть мы не знаем. У сборной Польши теперь есть главный тренер, и нашим тренерам будет понятно, как себя вести.

    – Если нынешний тренерский штаб сборной России попросит дать совет по Михневичу, поможете?

    – Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет.

    – Вы сами планируете посетить матч в «Лужниках» 24 марта?

    – Пока не готов сказать. А сборной я желаю удачи, чтобы она прошла дальше.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Черчесов и Михневич противостояли друг другу в сезоне-2015/16.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +5418

      Давид59 1 час назад

      Может не надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1538

      моэм 2 часа назад

      Ну как же Стасу не скучать по сборной ...особенно по зарплате ....ведь за 5 лет в сборной получил зарплату больше миллиарда !!!...потом ещё и неустойку за досрочное расторжение....представьте себе в день получал примерно 550 000 рублей ...представили ?...а я никак не могу понять за что такие деньги .

      3
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Князев 2 часа назад

      Провалил игру сборной, сиди и не питюкай. Без сопливых обойдёмся.

      1
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      Рейтинг: +6006

      R_a_i_n 2 часа назад

      На пушечный выстрел павлина не подпускать к сборной.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4440

      Блямба 2 часа назад

      Нормально так сказал.Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна.Всё правильно.
      На этот раз.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6387

      BarStep 2 часа назад

      Валера, на просмотре кандидатов в сборную,
      в матче «Крылья Советов» – «Академия Пандев»:

      Хм..,
      мы и сами с усами..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9170

      "supermax" 2 часа назад

      я думал Левандовского нейтрализует...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer > "supermax" 2 часа назад

      Может и того... От Будапешта до Мюнхена ехать всего 7 часов.

      0
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      Рейтинг: +981

      Cubinec1989 > "supermax" 2 часа назад

      Ага, пургена в шашлык добавит в день матча)

      0
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      Рейтинг: +11801

      Fusballer 2 часа назад

      Не надо! Хватит издеваться над сборной!

      0
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      Рейтинг: +4133

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Хорош товарищ у поляка)

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      Рейтинг: +94

      Demgel 2 часа назад

      По высказыванием Стасевича снимать только психологические фильмы ужасов.

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