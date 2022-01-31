Черчесов готов помочь тренерскому штабу сборной России в подготовке к матчу с Польшей

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение Чеслава Михневича в сборную Польши.

– Я уже поздравил Чеслава с назначением, он поблагодарил за теплые слова.

– Роман Орещук говорит, что новый тренер сборной Польши – загадка для любого соперника. Действительно у него четыре туза в рукаве?

– Для меня он не загадка, а коллега и товарищ. Когда мы работали в «Легии», мы смотрели большое количество матчей команды Михневича, чтобы понять, какой вариант он может выбрать против нас, и чтобы нам быть готовыми.

Дважды играли против его команды – один раз сыграли вничью и один раз выиграли. В конце концов, мы изучали его клубную команду, а в главной сборной он будет работать впервые.

Не знаю, будет ли у поляков контрольный матч, чтобы он для себя понял, как будет играть.

– Одно время главным кандидатом был Андрей Шевченко. Какая была бы дуэль – Карпин против Шевченко...

– Что могло бы быть мы не знаем. У сборной Польши теперь есть главный тренер, и нашим тренерам будет понятно, как себя вести.

– Если нынешний тренерский штаб сборной России попросит дать совет по Михневичу, поможете?

– Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет.

– Вы сами планируете посетить матч в «Лужниках» 24 марта?

– Пока не готов сказать. А сборной я желаю удачи, чтобы она прошла дальше.