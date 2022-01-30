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    «Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»

    Спортивный директор «Венеции» Паоло Поджи прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Может ли Чалов перейти в «Венецию»? Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА», – сказал Поджи.

    • Ранее сообщалось, что на Чалова также претендует «Брест».
    • Федор готов уехать из России.
    • В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.

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    Источник: Sport24

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