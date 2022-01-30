«Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»

Спортивный директор «Венеции» Паоло Поджи прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Может ли Чалов перейти в «Венецию»? Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА», – сказал Поджи.

Ранее сообщалось, что на Чалова также претендует «Брест».

Федор готов уехать из России.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.

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