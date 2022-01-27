Чалов согласился перейти в «Брест». Французы сделали запрос в ЦСКА (Metaratings)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Брест» до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, клуб Лиги 1 сделал запрос по трансферу 23-летнего игрока. ЦСКА выдвинул свои условия, но пока не получил ответ от французского клуба.

Сам Чалов не возражает против переезда во Францию. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате.

У нападающего и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – Кристиан Эмиле. Он активно способствует осуществлению трансфера.

Чалов забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.

Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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