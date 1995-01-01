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    Чалов согласился перейти в «Брест». Французы сделали запрос в ЦСКА (Metaratings)

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Брест» до закрытия зимнего трансферного окна.

    По информации Metaratings, клуб Лиги 1 сделал запрос по трансферу 23-летнего игрока. ЦСКА выдвинул свои условия, но пока не получил ответ от французского клуба.

    Сам Чалов не возражает против переезда во Францию. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате.

    У нападающего и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – Кристиан Эмиле. Он активно способствует осуществлению трансфера.

    • Чалов забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

    ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +173

      воинКС 10 минут назад

      Федя против ПСЖ играть будет.

      1
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      Рейтинг: +1604

      gor77 13 минут назад

      Зашибись в деревне летом!
      Теперь окончательно развалили тройку - Чалов-Головин-Кучаев.
      Слухи слухами, но, чёрт возьми, удачи Чалову!!!

      0
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      Рейтинг: +862

      Vitaga 21 минуту назад

      нормальный вариант

      1
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      Рейтинг: +13372

      Cleaner 32 минуты назад

      В лягушачье да еще и второсортное болото? Федя, НЕ НАДО!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18617

      derrik2000 1 час назад

      Желаю Феде всё плохое, что было, оставить позади и опять ИГРАТЬ В ФУТБОЛ с огромным желанием, как он играл, когда ещё выходил в начале своей взрослой карьеры.
      И без травм!

      3
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      Рейтинг: +7085

      серега кашин 1 час назад

      в апл не отпустили а во францию просто спехивают

      1
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      Рейтинг: +4399

      Блямба 1 час назад

      точно не Динамо-Брест?)
      а то там Закаряны какие-то...
      У нас Феди такие...потом разгребай всем эскадроном..

      4
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      Рейтинг: +1588

      кто там 1 час назад

      Французский МЮ никак иначе.

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