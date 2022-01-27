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  • Чалов согласился перейти в «Брест». Французы сделали запрос в ЦСКА (Metaratings)

Чалов согласился перейти в «Брест». Французы сделали запрос в ЦСКА (Metaratings)

27 января 2022, 18:47
13

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Брест» до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Metaratings, клуб Лиги 1 сделал запрос по трансферу 23-летнего игрока. ЦСКА выдвинул свои условия, но пока не получил ответ от французского клуба.

Сам Чалов не возражает против переезда во Францию. Он готов попробовать свои силы в другом чемпионате.

У нападающего и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – Кристиан Эмиле. Он активно способствует осуществлению трансфера.

  • Чалов забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.
  • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Брест Чалов Федор
Комментарии (13)
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кто там
1643298633
Французский МЮ никак иначе.
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Блямба
1643299008
точно не Динамо-Брест?) а то там Закаряны какие-то... У нас Феди такие...потом разгребай всем эскадроном..
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серега кашин
1643300331
в апл не отпустили а во францию просто спехивают
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derrik2000
1643301844
Желаю Феде всё плохое, что было, оставить позади и опять ИГРАТЬ В ФУТБОЛ с огромным желанием, как он играл, когда ещё выходил в начале своей взрослой карьеры. И без травм!
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Vitaga
1643304457
нормальный вариант
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gor77
1643304967
Зашибись в деревне летом! Теперь окончательно развалили тройку - Чалов-Головин-Кучаев. Слухи слухами, но, чёрт возьми, удачи Чалову!!!
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воинКС
1643305157
Федя против ПСЖ играть будет.
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paracetamol
1643313816
Сделали запрос во французский Брест, а оказался белорусский!
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inzek
1643326717
именно в чем уважаю черчесова, что прямым текстом назвал кто есть наша "золотая" молодежь!
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Hektor 84
1643477526
Ну а мог и раньше уехать! В середняк АПЛ.
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