Чалов может перейти в «Венецию»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Серии А.
В услугах 23-летнего форварда заинтересована «Венеция». Клуб обратил внимание на россиянина после срыва трансфера Джанлуки Лападулы из «Беневенто».
- Ранее сообщалось, что на Чалова претендует «Брест».
- Федор готов уехать из России.
- В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.
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Источник: Tuttomercatoweb