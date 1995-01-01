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    Чалов может перейти в «Венецию»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Серии А.

    В услугах 23-летнего форварда заинтересована «Венеция». Клуб обратил внимание на россиянина после срыва трансфера Джанлуки Лападулы из «Беневенто».

    • Ранее сообщалось, что на Чалова претендует «Брест».
    • Федор готов уехать из России.
    • В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3592

      Питерский князь 19 минут назад

      А кто такой Чалов?
      :))))

      0
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      Рейтинг: +691

      Каменный стояк 28 минут назад

      Прям в последнее время какое то паломничество наших на скамейки запасных в Италию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      biber ru 51 минуту назад

      Федор готов уехать из России.
      В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах Серии А.

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