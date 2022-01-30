Чалов может перейти в «Венецию»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Серии А.

В услугах 23-летнего форварда заинтересована «Венеция». Клуб обратил внимание на россиянина после срыва трансфера Джанлуки Лападулы из «Беневенто».

Ранее сообщалось, что на Чалова претендует «Брест».

Федор готов уехать из России.

В этом сезоне нападающий забил 3 гола в 16 матчах РПЛ.

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