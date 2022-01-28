Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике»

Генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову не нравится, как о нем отзываются в «Спартаке» – бывшем месте работы. Он призвал изучить высказывания комитет по этике РФС.

«Что сделать, если так люди ведут себя? Есть ли возможность, что подам иск о защите чести? Не хотелось бросаться громкими словами. До этого тоже были моменты, которые надо разобрать. И Леонид Арнольдович Федун тоже высказался кое о чем…

Надо смотреть, это комитет по этике РФС должен рассматривать. Они смотрят за российским футболом. Я стараюсь на это не обращать внимания, честно признаюсь, но это тяжеловато», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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