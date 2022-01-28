Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Газизов: «Слова Заремы и Федуна должен рассматривать комитет по этике»

    Генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову не нравится, как о нем отзываются в «Спартаке» – бывшем месте работы. Он призвал изучить высказывания комитет по этике РФС.

    «Что сделать, если так люди ведут себя? Есть ли возможность, что подам иск о защите чести? Не хотелось бросаться громкими словами. До этого тоже были моменты, которые надо разобрать. И Леонид Арнольдович Федун тоже высказался кое о чем…

    Надо смотреть, это комитет по этике РФС должен рассматривать. Они смотрят за российским футболом. Я стараюсь на это не обращать внимания, честно признаюсь, но это тяжеловато», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Зарема: «Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для «Уфы». Я была против»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Зарема: «Кокорин писал Газизову расписку о возврате 500 тысяч евро, если не забьет 10 голов»

    Зарема: «Трансфер Урунова – абсолютно финансовая махинация»

    Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

    Зарема: «Спартак» был на первом месте в РПЛ не благодаря, а вопреки Газизову»

    Газизов: «Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +970

      стоп кран 3 минуты назад

      Сериал "Спартак -- то о чем вы не знали" --продолжается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1114

      Sky Spartak 12 минут назад

      В какую то блудню превратили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5773

      Semenycch 19 минут назад

      Скорее не Комитет по этике, а врач психиатр из ближайшей больницы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93431
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru